تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سمبوسك هندى

المقادير

2 x معلقة كبيرة كزبرة خضراء

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x كوب دقيق

1 x معلقة صغيرة يانسون

1 x معلقة صغيرة ملح

1 x كوب بسلة (مسلوقة)

1 x عدد بطاطس (مسلوقة)

1 x معلقة صغيرة كمون

1 x معلقة صغيرة كارى أصفر

1 x عدد جزر (مسلوق)

1 x معلقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة

1 x عدد فلفل أخضر حلو (مقطع صغير)

½ x كوب ماء

¼ x كوب زيت عباد شمس

الطريقة:

فى إناء عميق نضع الدقيق ونضيف له الملح واليانسون ونخلطهم جيدا.

ثم نضيف الزيت والماء ونعجن حتى تصير لدينا عجينة لينة ثم تغطى وتترك حتى ترتاح مدة ربع ساعة.

نسلق البطاطس والجزر والبسلة فى ماء مغلى وفير مع معلقة من الملح.

يصفوا ويفرموا فرما خشنا.

فى طاسة على النار نضع البصل ومعلقة من الزيت ونقلب حتى يصفر لونة.

ثم نضيف البطاطس والجزر والفلفل الأخضر والكزبرة ونقلب ونتبهلم بالملح والفلفل والكارى والكمون والكزبرة الجافة.

تقسم العجينة لكرات صغير الحجم وتفرد بالنشابة على سطح مرشوش بالدقيق.

وتحشى بمعلقة من الحشو المجهز سابقا ثم تلف حسب الرغبة.

ثم تقلى وحدات السمبوسك فى زيت ساخن غزير حتى يحمر لونها وتنشل على ورق مطبخ لإمتصاص الزيت الزائد ثم تقدم بالهنا والشفا.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالجمبري والكزبرة الخضراء

تعرفي على طريقة إعداد صينية بطاطس باللحمة المفرومة والبشاميل