تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تشيز برجر

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
6 x معلقة صغيرة كاتشب (أو حسب الرغبة)
6 x عدد عيش كايزر
4 x عدد شريحة جبنة شيدر
1 x عدد بصلة مفرومة (ناعم)
1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)
1 x عدد طماطم (شرائح)
½ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)
½ x كيلو لحمة مفرومة
الطريقة:
نتبل اللحمة بالبصل و الملح والفلفل ونعجن اللحم جيدا.
بين ورقتين زبدة منفصلين او بين 2 كيس بلاستيك نفرد اللحم بسمك رفيع جدا علي شكل مربع مثلا.
ثم نحشى اللحمة بشرائح الجبنة الشيدربوضع شريحة الجبنة في المنتصف بالظبط ونبدأ نقفل الجوانب زي ما نطبق الفطير.
في طاسة غير لاصقة نضيف 2 ملعقة زيت ونسوي البرجر علي جانب لمدة 5 دقايق و نقلبه علي الجانب التاني الى أن ينضج.
في عيش كايزر نضع شريحة خس و فوقة البرجر وشريحة طماطم و بصل و قدمية مع بطاطس محمرة وكاتشاب وبالهنا والشفا.
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