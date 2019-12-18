8 أمور تميز "اللغة العربية" عن لغات العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحيي العالم، الأربعاء، 18 ديسمبر، اليوم العالمي للغة العربية، ويتم الاحتفال بهذا اليوم لتعزيز هذه اللغة لضمان فاعلية التواصل بين الشعوب.

ومنذ 46 عاما وتحديدا في عام 1973، اعتمدت اللغة العربية لغة رسمية وأساسية للجمعية العامة للأمم المتحدة وهيئاتها.

وتظل العربية كلغة سامية هي الأكثر تحدثا وانتشارا في العالم؛ إذ يتحدث بها أكثر من 422 مليون نسمة، بالإضافة إلى أهميتها الكبيرة كونها لغة القرآن الكريم واللغة الأولى في القرون الماضية.

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وتحتل اللغة العربية المركز الرابع في عدد المستخدمين على الإنترنت، وتعد الأكثر تأثيرا في اللغات الأخرى مثل التركية والفارسية والإنجليزية والإسبانية والبرتغالية.

تتميز اللغة العربية بأنها أول لغة تستخدم حرف "الضاد" وجاءت بعدها اللغة الألبانية، كما أنها اللغة الوحيدة التي تستخدم حرف الـ"ع"، ويصعب فيها الجمع بين حرفي "ح" و"ع" في كلمة واحدة، وذلك لصعوبة النطق.

كذلك تنفرد اللغة العربية عن جميع اللغات بالإعراب وتكوين الجملة؛ فالجملة في العربية تكون مرتبطة ببعضها، كما تعتمد على الإيجاز، فتغيير حركة آخر الكلمة يُغني عن تغيير ترتيب الجملة أو زيادة بعض الحروف أو الكلمات.