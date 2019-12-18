إنجاز لمجمع الملك فهد مضاعفة إنتاج المصحف مع ثبات التكاليف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - إنجاز غير مسبوق للملكة العربية السعودية، في مجال العناية بالقرآن الكريم، حققه مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.

المجمع نجح في زيادة إنتاجه من طباعة المصاحف بنسبة 100% عن الأعوام الماضية، وبتكلفة مقاربة للتكلفة في تلك الأعوام نفسها.

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