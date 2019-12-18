سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2019

تراجعات جديدة سجّلها سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بداية تعاملات الأربعاء في بعض البنوك وشركات الصرافة، فيما حافظ السعر على استقراره في مصارف أخرى.

وتوقع آلن سانديب رئيس البحوث في نعيم للوساطة في الأوراق المالية أن تزداد قوة الجنيه في الربع الأول من 2020.

وقال سانديب لرويترز: "نتوقع أنه سيلامس 15.75 بحلول الربع الأول من 2020... تلك هي حساباتنا الداخلية التي لا تزال أولية".

وقال البنك المركزي المصري، يوم الثلاثاء، إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت بنسبة 13.6% على أساس سنوي في الربع الأول من السنة المالية 2019-2020 بقيمة 803.6 مليون دولار.

وتراجع السعر في البنك الأهلي أكبر بنك حكومي مصري قرشا واحدا -الجنيه مائة قرش- إلى 15.99 جنيه للشراء مقابل 16.09 جنيه للبيع وهو السعر نفسه في بنوك مصر والمصرف المتحد والتعمير والإسكان والأهلي الكويتي والعربي الأفريقي والمصري الخليجي.

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أعلى سعر للدولار في مصر

وعرض بنك البركة أعلى سعر للدولار عند 16.06 جنيه للشراء مقابل 16.16 جنيه للبيع.

أقل سعر للدولار في مصر

وخفض مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الدولار في تعاملات اليوم نحو 6 قروش مقارنة بتعاملات الثلاثاء ليبلغ للشراء 16.01 جنيه مقابل 16.09 جنيه للبيع.

وعرض بنكا قناة السويس ومصر إيران أقل سعر عند 15.79 جنيه للشراء مقابل 16.07 جنيه للبيع.

أسعار اليورو والإسترليني

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية، وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري، سجل اليورو 17.79 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع، في حين سجل الإسترليني 20.90 جنيه للشراء و21.13 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وعلى صعيد العملات العربية، سجّل سعر الريال السعودي 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.35 جنيه للشراء و4.38 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 52.46 جنيه للشراء مقابل 53.05 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.

وعززت العملة المصرية مكاسبها القوية التي حققتها أمام العملة الأمريكية في 2019 ليجري تداولها دون مستوى 16 جنيها للدولار للمرة الأولى منذ فبراير/شباط 2017.

وارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 44.91 مليار دولار نهاية يوليو/تموز الماضي، مقارنة بـ44.35 مليار دولار نهاية يونيو/حزيران السابق له.