شكرا لقرائتكم خبر عن «إدارة السمعة».. نوع جديد من الخدمات تقدمه الشركات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«إدارة السمعة»، فكرة جديدة تقدمها شركات الآن، لتصحيح المواقف المحرجة التي يتعرض لها بعض الأفراد، وقد تؤدي للإضرار بسمعهتهم، كما تهدف لإخفاء الخلافات الدعائية «السيئة» من نتائج بحث جوجل لشخص، وتستبدلها بقصص إيجابية عن عملائها من خلال مواقع إخبارية «مزيفة» تنشر أخبار وموضوعات إيجابية عن عملائها.

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تُعرّف مواقع إدارة السمعة بأنها المواقع التي «تبيّض» وجوه العملاء الذين تضررّت سمعتهم، تبدو للوهلة الأولى وكأنها مدونة صغيرة، لكن عند الفحص نجد أنه غالبًا ما يكون هناك فترات زمنية غير منتظمة بين تواريخ نشر القصص.

ورغم «إيجابية» الفكرة، قامت Google في النهاية بإزالة العديد من المواقع التي نشرت قصصًا إيجابية بعد أن اتصلت بها المواقع الأصلية التي نشرت أخبار حقيقية.

وقالت الشركة في بيان: «أي جهود ترمي إلى تعزيز وجود شخص ما على الإنترنت لا ينبغي أن تنطوي على تكتيكات مضللة تهدف إلى التأثير على تصنيفات جوجل للبحث».