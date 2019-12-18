شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات هامة حول طرق تنسيق القوام ونحت الجسم.. الدكتور كريم صبري يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السمنة الموضعية تعتبر كابوس مرضى السمنة، فمهما قاموا بخفض وزنهم تبقى بعض المناطق التي تتجمع بها الدهون وتبدو بارزة فيظهر الجسم بمظهر غير متناسق.

الدكتور كريم صبري أستاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، واستشاري جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادي النيل، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة والسكر، يوضح في التقرير التالي بعض المعلومات الهامة حول طرق تنسيق القوام ونحت الجسم.

وأوضح الدكتور كريم صبري في حديث خاص لـ ”الخليج 365” أن نحت الجسم وتنسيق القوام يتم عبر بعض التقنيات للتخلص من السمنة الموضعية أو الدهون المتركزة في أماكن مثل الذراعين والظهر والفخذين، كل الدهون الموضعية التي تتركز بها الدهون حلها أيضا موضعي.

واستطرد أن العلاج الموضعي يقصد به نحت الجسم حيث يظهر متناسق ونتخلص من الدهون والجلد الزائد.

واشار إلى أن تنسيق القوام يصلح فقط للمرضى المصابين بالسمنة الموضعية وهم الذين لا يزيد وزنهم سوى 15 كيلو فوق الوزن الطبيعي، أما إذا زاد الوزن عن ذلك فسيكون محتاجا إلى بالون معدة وتكميم معدة أو تحويل مسار حسب الحالة ، لافتاً الي ان السمنة الموضوعية تناسب مثلا وزن 60 كيلو زاد وأصبح 75 كيلو، ولديه دهون واضحة في منطقة البطن الثديين والظهر والفخدين .

*طرق نحت الجسم وتنسيق القوام:

واكد الدكتور كريم صبري الي انه يتم نحت القوام عن طريق شفط الدهون بأحدث الطرق، اشهرها الليزر، وهو يشفط الدهون ويشد الجلد ولا يترك ترهل به، أيضا هناك الفيزر وهو موجات فوق صوتيه وهو يحافظ على الشعيرات الدموية والكولاجين الموجود في الجلد وبالتالي نشد الجلد ونقلل الترهلات، اما اذا كانت الحالة لإمرأة قامت بعملية ولادة قيصرية وفقدت من الوزن كثيرا وحدث لها ترهل شديد في الجلد ففي هذه الحالة يجب التدخل الجراحي، حيث نقوم بعمل جرح في أماكن الجلد المخفية، بحيث أننا نخفي الجلد المترهل إلى الداخل.



7 معلومات هامة عن تنسيق القوام ونحت الجسم

وفي السياق ذاته، أعلن الدكتور كريم صبري أنه اذا كان لدينا دهون وعمر المريض صغير فمن الممكن شفط الدهون وشد الجلد في عملية واحدة ولا نحتاج لتدخل جراحي لشد الجلد، أما إذا كان الجلد مترهل في حالة جراحات سابقة أو نتيجة لإنقاص وزن شديد يمكن التخلص منه او اصلاحه او نحته باستخدام جراحة شد الجلد، وكل حالة لها تقنية خاصة بها.

واكد ان هناك حالات تحتاج إلي زيادة بعض المناطق في جسمها ففي هذه الحالة يمكننا أن نأخذ من الدهون الموجودة في بعض الأماكن ونحقنه في نفس الجلسة في أماكن نريد أن نكبرها، وهذا يندرج ايضا تحت تنسيق القوام.

يشار إلى أنه يوجد مركز متكامل لجراحات السمنة للدكتور كريم صبري في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، حيث يتم تقديم العديد من الخدمات الطبية بالإضافة إلي علاج السمنة والتغذية العلاجية.

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عناوين مركز الدكتور كريم صبري:

مصر الجديدة: ٩ ا شارع القبه - ميدان روكسي- عماره صيدليه العزبي- الدور الرابع مصر الجديدة

المعادي: عماره 5 شارع 153 ميدان الحريه - برج الحريه- الدور الثامن

التجمع : مبنى cmc خلف مستشفى الجوي التخصصي شارع التسعين عياده 438

الجيزة: 41 شارع دمشق - المهندسين.

الأسكندرية: لوران ٩ شارع سرهنك بجوار القنصليه الليبيه

طنطا: مستشفى ابن سينا بجوار الاستاد الرياضي ب ٤٠٠ متر .

(بانر موقع الدكتور)

(بانر دكتور الخليج 365)