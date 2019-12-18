اليك تقنيات تقبيل رقبة المرأة لاثارتها

​تقبيل​ رقبة شريكتك يمكن أن تكون خطوة مثيرة تبدأ بالمداعبة وتؤدي إلى جنس ممتع يشبع رغباتكما الجنسية. يمكنك تقبيل رقبة شريكتك في أماكن عديدة ويمكن حتى خلط الأمر باللعق والعضّ إذا استدعت الحالة المزاجية لذلك. اليك العديد من تقنيات تقبيل الرقبة:

1- رطب ​شفتيك​ بلسانك فقط بما فيه الكفاية بحيث تكون لينة. ثم بلطف قبّل أي جزء من رقبة شريكتك بفم مغلق، كما لو كنت تقبل شريكتك في الشفاه بفم مغلق. يمكنك البدء بتقبيل المنطقة التي تجتمع فيها رقبة شريكتك مع كتفيها.

2- قُم بتقبيل رقبة شريكتك بفم مفتوح. افتح فمك ببطء بين القبلات وابدأ في تقبيل رقبة شريكتك بفم مفتوح، وافصل شفتيك عندما تقبـِّل بشرتها بلطف. يمكنك أيضًا أن تحرك شفتيك إلى أعلى وأسفل رقبة شريكتك لإضافة بعض التنوع. تنفس بعض الهواء الساخن على عنق شريكتك بين القبلات. بعدها العق رقبة شريكتك من الأسفل إلى الأعلى. استخدم فقط طرف لسانك وكُن لطيفاً جدا.

3- أعطِ شريكتك قبلات رطبة بطيئة بحيث يمكنها أن تشعر حقـًا بالأحاسيس. يمكنك التركيز على تقبيل منطقة واحدة من الرقبة أو تقبيل رقبتها كلها. حاول تقبيلها قرب أذنيها فهذه منطقة أخرى حساسة ثم كما ان نفخ الهواء الساخن بالقرب من أذني شريكتك سوف يثيرها.

4- العق رقبة شريكتك بلطف. العق بلطف رقبة شريكتك لثانية أو ثانيتين فقط في وقت واحد. فقط لا تفعل ذلك بسرعة كبيرة جدًا أو عليك تجنب العضة الجنسية. يُمكنك لعق رقبة شريكتك بين القبلات بفم مغلق أو بفم مفتوح. كُن حذراً من المحتمل جداً أن يؤدي اللعق والعض إلى العضات الجنسية، والتي قد تترك أثرًا على رقبة شريكتك مما قد يسبب الإحراج. يُمكنك أيضًا نفخ بعض الهواء البارد على المنطقة التي لعقتها عند تحرير فمك.

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5- عُض رقبة شريكتك بلطف. بعد تقبيل رقبة شريكتك لفترة من الوقت، حاول بلطف عض بشرتها. إذا كنت حذراً، يُمكنك عض قليل من الجلد بأسنانك ورفعه بلطف قبل خفضه.

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