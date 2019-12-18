توقيف زوجة شقيق عمر البشير بتهمة الشروع في القتل ضباط سجن "كوبر"

أوقفت قوات الأمن السودانية زوجة عبدالله، شقيق الرئيس المخلوع عمر البشير، الموقوف في سجن كوبر، بتهمة الشروع في القتل لمحاولتها تسميم ضباط سجن كوبر لتتمكن من تهريب البشير.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه يتم التحقيق مع، نور الهدى محمد الشفيع، التي تحمل رتبة فريق أول طبيب، تحت بند المادة 130 (الشروع في القتل) بنيابة حي عمر المختار على خلفية محاولتها اغتيال ضباط السجن الاتحادي بكوبر عن طريق دس السم في طعام جاءت به من منزلها.

وقالت مصادر الشرطة إن شواهد كثيرة دفعتهم للاعتقاد بأن نور الهدى، التي تعمل استشاري طب نفسي، ربما تكون قد أصيبت بالجنون.

اقرا ايضاً:

عارضة أزياء تساعد تاجر مواد مخدرة للهروب من قوات الأمن

Advertisements

وأوضح التحريات مع نور الهدي التي تشغل منصبا عسكريا برتبة فريق أول طبيب، مستمر لحين الوقوف على الحالة الطبية لعدد من ضباط السجن، الذين أخضعوا لعملية غسيل معدة، جراء تناولهم وجبة بعثت بها الأولى، وأثبتت المعامل الجنائية لاحقاً عدم صلاحيتها.

كانت وسائل إعلام محلية نشرت، الأحد، خبراً مفاده إرسال زوجة شقيق المعزول عبد الله البشير، المعتقل بسجن كوبر، لوجبة طعام أثارت الرعب في السجن.

قد يهمك ايضاً:

فتاة نباتية تطلب الشرطة لأصدقائها بعد أن أطعموها دجاجًا دون علمها

قوات الأمن تكشف حقيقة لغز" سفاح البنات " في السويس