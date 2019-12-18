شكرا لقرائتكم خبر عن س وج كل ما تريد أن تعرفه عن فيروس الإيدز.. أهم أسباب الإصابة وطرق العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع "Prevention "، أن فيروس نقص المناعة البشرية" الايدز "، هو فيروس، مثل الإنفلونزا، هناك ما يقدر بنحو 1.1 مليون أميركي في سن 13 وما فوق يعيشون في الوقت الحالي مع فيروس نقص المناعة البشرية، وهناك حوالي 39 ألف تشخيص جديد في الولايات المتحدة سنويًا.



الايدز فيروس يهدد البشرية

وقال الموقع، مع ذلك، ليس كل شخص على علم بحالة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، ما يقرب من 1 من كل 7 أشخاص لا يعرفون أنهم يعيشون مع الفيروس، يهاجم فيروس نقص المناعة البشرية جهاز المناعة في الجسم، وتحديداً خلايا" CD4 "، التي هي خلايا الدم البيضاء التي تسمى غالبًا خلايا تي، يمكن للفيروس تدمير العديد من الخلايا التائية، وترك الجسم ضعيفًا وغير قادر على مكافحة الالتهابات الشائعة والمرض، فهذا يمكن أن يؤدي إلى متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز).



تعرف على طرق انتقال العدوى

ما هى مراحل الإصابة بفيروس الإيدز؟

وأضاف الموقع، عدوى فيروس نقص المناعة البشرية الحادة: المرحلة الأولى، عدوى فيروس نقص المناعة البشرية الحادة، تمتد من أسبوعين إلى أربعة أسابيع تقريبًا من العدوى الأولية، حتى ينتج الجسم ما يكفي من الأجسام المضادة لفيروس نقص المناعة البشرية ليتم اكتشافها عن طريق اختبار الجسم المضاد للفيروس، في هذه المرحلة الأولية، يكون الفيروس شديد العدوى لأنه يتكاثر بسرعة في الجسم.، مؤكدا أن عدوى فيروس العوز المناعي البشري المزمن: خلال المرحلة الثانية، تزداد الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية المزمن ومستويات فيروس نقص المناعة البشرية تدريجياً، وينخفض ​​عدد خلايا CD4 ببطء خلال هذا الوقت، قد لا يتعرض الناس لأية أعراض، بالنسبة للأشخاص الذين لا يتناولون أدوية فيروس نقص المناعة البشرية، يمكن أن تستمر هذه الفترة لعقد أو أكثر، ومع ذلك، قد يتناول الأشخاص الذين يتناولون الدواء في هذه المرحلة لعدة عقود.

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تعرف على اعراض الايدز

ما الذى يحدث لجسمك عند الاصابة ؟

عندما يصاب الشخص بالإيدز، فقد يدمر فيروس نقص المناعة البشرية الكثير من الخلايا التائية، تاركا الجسم عرضة للعدوى، التي تهدد الحياة والسرطانات، والتي يسميها الأطباء بالتهابات انتهازية، من المهم أن نلاحظ أنه من خلال الأدوية المناسبة، التي تسمى العلاج بالمضاد للفيروسات، يمكن للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أن يعيشوا حياة سعيدة وصحية و "طبيعية"، ليس ذلك فحسب، بل إن الأدوية يمكن أن تقلل من مستويات فيروس نقص المناعة البشرية بحيث تكون "غير قابلة للكشف"، عندما يكون هذا هو الحال، لا يمكن للشخص المصاب بفيروس نقص المناعة البشرية نقل الفيروس إلى شخص آخر، حتى من خلال ممارسة الجنس دون وقاية.



كل ما تريد ان تعرفه عن فيروس الايدز

ما الذي يسبب فيروس نقص المناعة البشرية؟

يمكنك الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية عن طريق ملامسة الدم المصاب، أو السائل المنوي، أو سوائل المستقيم، أو السوائل المهبلية، يحدث هذا بشكل شائع أثناء النشاط الجنسي أو تعاطي المخدرات عن طريق الوريد، إن لمس دم أو السائل المنوي لشخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية لا يكفي للإصابة بالفيروس، يجب أن تدخل هذه السوائل المصابة بطريقة ما مجرى الدم، يحدث هذا عندما يتلامس الدم أو السوائل مع الأنسجة التالفة أو الغشاء المخاطي (الموجود في المهبل والشرج والمستقيم ، على سبيل المثال)، أو يتم حقنه في مجرى الدم، كما يمكن أن ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل، إما أثناء الحمل أو من خلال الرضاعة الطبيعية.

ما هي أعراض فيروس الإيدز؟

في المرحلة الأولى من فيروس نقص المناعة البشرية، عادة ما يعاني الشخص المصاب حديثًا من أعراض تشبه الأنفلونزا، يمكن أن تشمل الأعراض: الحمى أو ارتفاع الحرارة، قشعريرة، طفح جلدي، تعرق ليلي،

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