لائحة احتياجات المولود الثاني

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 ديسمبر 2019 04:39 مساءً - هل أنتِ حامل بطفلك الثاني؟ إذن قد تظنين أن لديكِ كل المستلزمات للمولود، فقد اشتريت الكثير لمولودك الأول، ولا تريدين شراء هذه المستلزمات مجدداً، ولكن دعينا نوضح لكِ أن هنالك بعض المستلزمات والأدوات التي لا يجب إعادة استخدامها للمولود الثاني، وفقاً للنصائح المقدمة من معهد الزيارات الصحية البريطانية

Institute of Health Visiting، نقدم لكِ المستلزمات التي عليكِ شراء الجديد منها لمولودك الثاني، وتجنب استخدام المستعمل....

بعض المستلزمات التي لا يجب إعادة استخدامها:

- المصاصات: لتجنب نقل الجراثيم والميكروبات، عليكِ شراء مصاصات جديدة لمولودك الثاني، حتى إن كان لديكِ الكثير منها.

- زجاجات الحليب: احرصي على الاهتمام بنظافة مستلزمات المولود، فمناعته ضد الجراثيم قليلة، لذا قومي بشراء زجاجات حليب جديدة مع رؤوسها المطاطية. الزجاجات القديمة وإن غسلت وعقّمت، إلا أنها تحتوي على بكتيريا قد تضر بمولودك الجديد.

- فرشاة غسل زجاجات الحليب: لا تعيدي استخدام نفس الفرشاة القديمة، والسبب أيضاً لتجنب نشر الجراثيم وانتقالها.

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- مفرش تغيير الحفاظ: إن كان طفلك الأول قد استغنى عن استخدام الحفاظ، فبإمكانك استخدام نفس المفرش لتغيير حفاظ مولودك الثاني، أما إن كنتِ تستخدمينه لطفلك الأول، فمن الأفضل شراء مفرش جديد لمولودك الثاني لتجنب انتقال الأمراض.

- الفراش والشراشف: كلها بحاجة للتغيير، لستِ بحاجة لشراء سرير جديد، فقط غيّري الفراش والشراشف.

- كرسي السيارة: الكثيرات لا يلتزمن بشراء كرسي جديد، إن كان كرسي المولود الأول بحالة جيدة. ولكن حفاظاً على سلامة المولود؛ من الأفضل شراء كرسي جديد خاص به.