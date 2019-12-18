6 أنواع من آلام الحمل الطبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 ديسمبر 2019 04:39 مساءً - الحمل يجلب الفرح والسرور لكِ، ولمن حولك، وفي الوقت نفسه يجلب معه الآلام، التي ستسبب لكِ بعض الإزعاجات وكذلك القلق. ولتفادي القلق من هذه الأوجاع، فنحن نقدم لكِ بعضها، والذي يعتبر طبيعياً جداً، وفقاً لموقع WebMD، هذه الآلام تعتبر طبيعية جداً، ربما لن تشعري بها كلها، ولكن قد تختبرين بعضها، لذا لا داعي للقلق...

آلام الحمل الطبيعية:

1. جنينك يكبر: عندما يبدأ جنينك بالنمو ويكبر حجمه داخل رحمك؛ ستبدئين بالشعور بعدم الراحة في منطقة أسفل البطن. بعض الحوامل يقلقن من هذا الألم، ويعزنه إلى علامات الإجهاض أو الحمل خارج الرحم، ليس بالضرورة، فأي ألم تشعرين به في بطنك؛ قد يكون بسبب توسع الرحم لاحتضان حجم المولود. والآلام الخفيفة في هذه المنطقة خلال الثلث الأول من الحمل؛ تعتبر أغلبها طبيعية بسبب تمدد الرحم. إن كان الألم شديداً أو مصاحباً لعلامات أخرى؛ كالإفرازات الغزيرة ذات الرائحة القوية، أو بعض النزيف؛ فعليكِ هنا الاتصال بالطبيب.

2. أوجاع أسفل الظهر: قد يكون سببها تغيّر استقامة الجسم، أو بسبب تغير الهرمونات، قد يكون أيضاً بسبب زيادة الوزن.

3. آلام كالبرق في منطقة الحوض: قد تأتي فجأة وبحدّة في منطقة الحوض أو المهبل، غالباً ما تكون هذه الآلام؛ بسبب ضغط الجنين على منطقة المهبل، أو تغيّر وضع الجنين، أو بسبب توسع عنق الرحم. كلما قرب موعد ولادتك؛ شعرت بهذه الآلام أكثر.

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4. انقباضات براكستون هيكس: وهي انقباضات مختلفة عن انقباضات الولادة، ومن المهم أن تعرفي الفرق بين الاثنين. هذه الانقباضات غير مؤلمة؛ قد تسبب لكِ عدم الراحة وليس الألم.

5. الارتداد الحمضي: وهو مزعج جداً، ويسبب صعوبة في تناول الطعام. هذه الحالة شائعة جداً خلال فترة الحمل، فكلما زاد حجم الجنين؛ تسبب بالضغط على المعدة وسبّب هذه الحالة.

6. آلام الثلث الثاني: وهي مشابهة لآلام البرق في منطقة الحوض، لكنها تحدث عادة في النصف الثاني من الحمل. إن كانت هذه الآلام تسبب لكِ القلق، خاصة خوفك من الولادة المبكرة بسبب ألم منطقة المهبل، فمن الأفضل مراجعة الطبيب.