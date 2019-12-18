رجيم سحري للتخلص من الدهون العنيدة

اتباع نظام غدائي صحي ومتوازن أمر ليس بالصعب أو المستحيل بمجرد تطبيق أول أسبوع من هذا الرجيم سوف تعتادين عليه ولا تشعرين بصعوبة في تكملة النظام، حتى تصلي إلى الوزن المثال والذي ترغبين فيه، لذا فإن الرجيم يحتاج إلى وقت من الصبر، وسوف نتحدث اليوم من خلال هذا المقال عن رجيم صحي متوازن العناصر يساعدك على التخلص من الدهون الزائدة مع الاحتفاظ بالكتلة العضلية للجسم.

تفاصيل نظام غدائي صحي ومتوازن لإنقاص الوزن اقرئي أيضا رجيم لإزالة الكرش ودهون الأرداف

اليوم الأول

وجبة الإفطار

قطعة جبن أبيض خالية الدسم بمقدار 100 جرام + 1 شريحة توست رجيم + 1 كوب شاي أو قهوة بدون سكر.

وجبة الغداء

1 طبق سلطة خضراء + خضار مسلوق + نصف دجاجة مشوية أو مسلوقة ويفضل المسلوق.

وجبة العشاء

1 كوب عصير برتقال طبيعي بدون سكر + 1 عبوة زبادي خالي الدسم.

اليوم الثاني

وجبة الإفطار

1 كوب شاي بدون سكر + 2 بيضة مسلوقة جيداً.

وجبة الغداء

1 طبق سلطة خضراء + 1 سمكة كبيرة مسلوقة أو مشوية ويفضل السلق.

وجبة العشاء

قطعة جبن خالي الدسم + خبز محمص + 1 كوب قهوة أو شاي بدون سكر.

اليوم الثالث

وجبة الإفطار

1 كوب شاي أو قهوة بدون سكر + 1 ثمرة برتقال طازجة للأكل + 1 بيضة مسلوقة جيداً.

وجبة الغداء

1 ثمرة طماطم أو حبة خيار + قطعة لحم مسلوق أو مشوي.

وجبة العشاء

كوب حليب خالي الدسم بدون سكر + خبز محمص. اقرئي أيضاً: رجيم تنظيف الجسم من السموم في أسبوع Advertisements

اليوم الرابع

وجبة الإفطار

1 قطعة بن أبيض خالي الدسم + 1 كوب قهوة أو شاي بدون سكر + 1 شريحة توست رجيم.

وجبة الغداء

في هذه الوجبة من رجيم غذائي يتم تناول نوع واحد من الفاكهة للأكل ويفضل التقيد.

وجبة العشاء

1 كوب حليب خالي الدسم بدون سكر أو بملعقة عسل نحل طبيعي + 1 شريحة توست رجيم.

اليوم الخامس وجبة الإفطار

1 كوب قهوة بدون سكر + 7 حبات تمر.

وجبة الغداء

صدر دجاج مشوي منزوع الجلد.

وجبة العشاء

3 بيضات مسلوقة جيداً + 1 شريحة توست.

اليوم السادس

يوم مفتوح، اختياري فيه الوجبات التي أعجبتك في الأيام السابقة.

اليوم السابع

وجبة الإفطار

جبن خالي الدسم + 1 كوب عصير برتقال طبيعي طازج + 1-2 رغيف خبز بلدي.

وجبة الغداء

1 كوب حليب خالي الدسم + دجاج أو لحم مسلوق أو مشوي ويفضل المسلوق مع نزع جلد الدجاج.

وجبة العشاء

قطعة جبن خالي الدسم + خبز محمص + 1 كوب قهوة أو شاي بدون سكر. اقرئي أيضاً: رجيم الشوفان لإنقاص 9 كيلوغرامات فى وقت قياسي شاهدي أيضا

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