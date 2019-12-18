تعرف علي أسباب اضطرابات النوم لدى الرضيع

تفيد دراسات حديثة بأن اضطرابات النوم لدى الرضيع قد تؤدي إلى إضعاف قدرته على التركيز، أو ما يُعرف بمشكلة نقص الانتباه، كما تعتبر صعوبات النوم لدى الصغير مؤشر خطر على مشاكل في النمو قد تحدث لديه. لذا، ينبغي توفير البيئة المريحة والعوامل التي تساعد الرضيع على نوم الساعات الكافية. إليك ما تحتاج معرفته عن أسباب اضطرابات النوم لدى الرضيع:

تربط نتائج الأبحاث الطبية بين صعوبات النوم لدى الطفل في أول 12 شهراً من عمره وبين الاكتئاب لدى الأم.

وبحسب نتائج الدراسات، 60 بالمائة من أمهات الرضع الذين يشكون من اضطرابات النوم خلال أول سنة من العمر لديهن درجة متوسطة أو خفيفة من الاكتئاب، و20 بالمائة منهن لديهن درجة شديدة من الاكتئاب.

وتلاحظ التقارير الطبية أن معظم الرضع الذين لديهم مشاكل وصعوبات في النوم خلال أول 12 شهراً يكون لديهم مشاكل سلوكية في المستقبل. وطبيعة هذا الارتباط لاتزال غير معروفة. فليس واضحاً ما إذا كانت صعوبات النوم سبب للمشاكل السلوكية، ام أنها أحد الأعراض المبكرة.

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