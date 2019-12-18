شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن علاج انحناء العضو التناسلى؟ الدكتور أحمد عادل يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفسر البعض انحناء العضو التناسلي على أنه ضعف في الذكورة ولكن الأمر ليس كذلك، هذا ما أكده الدكتور أحمد عادل، أستشاري امراض الذكورة والتناسل والعقم بكلية طب القصر العيني، ويوضح في التقرير التالي كيف يمكن علاج انحناء العضو التناسلي عند الرجال؟

وأشار الدكتور أحمد عادل في حديثه لـ ”الخليج 365” إلى أن الانحناء قد يكون خلقيا وهو يظهر واضحا عند البلوغ، وهناك من لا يأخذ في اعتباره هذا الأمر حتى الزواج فإذا تزوج لم يستطيع ان يجامع زوجته لوجود هذا الا نحناء والذي يفسره البعض على انه ضعف انتصاب، وعند فحص هذا المريض نجد انه ليس لديه مشكلة في عملية الانتصاب من الناحية العضوية، والمشكلة الحقيقية هي وجود الانحناء.



5 اساليب لعلاج انحناء العضو التناسلي

وأوضح إن العلاج يجب تقسيمه على حسب السبب، فهناك اسباب خلقية وهناك اسباب مكتسبة، فالاسباب الخلقية والمتمثلة في قصر مجرى البول او وجود تليف في النسيج الكهفي يكون علاجه الوحيد هو التدخل الجراحي، وليس هناك اي دور للعلاج الدوائي في مثل هذه الحالة، وهي عملية بسيطة.

اما اذا كانت الاسباب مكتسبة مثل الاصابة بمرض بيروني أو الاصابة بمرض السكر أو ضعف هرمون الذكورة فأكد الدكتور أحمد عادل إن نسبة 10 % من هؤلاء المرضى سيشفوا بمفردهم دون أي تدخل طبي، و 30 % منهم يستجيبون للعلاج الدوائي، وهو عبارة عن مجموعة من الادوية التي تحسن تدفق الدم داخل العضو التناسلي، وتقلل فرص حدوث التليف، وهذا يؤدي الي تفادي زيادة زاوية التقوس بل وتحسن الانحناء الموجود.

وأشار إلي إن هناك من يتساءل عن دور المنشطات الجنسية في علاج انحناء العضو التناسلي، وفي الحقيقة ليس لها اي دور، لكن الشئ الوحيد النافع الذي من الممكن ان تفعله هو تحسين الدورة الدموية وتدفق الدم داخل العضو وبالتالي تقلل من فرص وجود تليف به، لكن ليس لها أي دور مباشر, ونعطي العلاج الدوائي مدة ستة اشهر فإذا زاد الانحناء او لم يحدث اي تحسن ففي هذه الحالة لابد من التدخل الجراحي .

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