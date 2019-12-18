السيسي لفتاة كردية: لا أحد يستطيع محو هويتكم

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، إنه لا أحد يستطيع محو هوية الأكراد فهم عانوا على مدار 60 سنةً مضت.

وأضاف السيسي، خلال رده على سؤال شابة كردية حول قضية الأكراد :" الكرد عانوا على مدار 60 سنةً مضت، ولا أحد يستطيع محو هويتهم"، وذلك في إشارة إلى الاجتياح التركي للشمال السوري الذي تقطنه أغلبية كردية.

وتابع الرئيس المصري أنه: "برغم الاقتتال فلا أحد يستطيع محو هوية الكرد، فالهويات موجودة دائما، ثقافة ولغة وغيرها".

وخلال لقاء مفتوح مع مجموعة من شباب العالم في ختام أعمال منتدى شباب العالم الذي انطلق في نسخته الثالثة، السبت الماضي، في مصر، قال الرئيس المصري: "أنا مسالم طوال الوقت، ومقاتل شرس جدًّا عندما يفرض عليّ القتال، لكن قبل ذلك أدفع بالحسنى والمعروف والإنسانية قبل أن ألجأ للعنف".

وأكد أنه "على كل حال لا يمكن لمشروع أن ينجح وهو مبني على الاقتتال والتدمير والخراب مثل الإرهاب في مصر، فالطريق أمامه مغلق وهُزم بالفعل، ما ينجح فقط هو المخطط المبني على التنمية والأمان و السلام".

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ولفت السيسي إلى أن مصر شاركت في تهدئة الأوضاع في جنوب السودان وأماكن أخرى، كان يتم تناول ذلك إعلاميًّا في حينِه، لكنه لم يكن في بؤرة اهتمام المواطن المصري في ظل ظروف البناء التي يعيشها.

وأضاف: "كان لنا حوار قاسٍ في ألمانيا مؤخرًا، وأكدنا أننا لن نترك دول الساحل والصحراء تحارب الأخطار التي تواجهها وحدها، لن أفصح عن كل شيء الآن حتى يتم ما نرتب له في هذا الشأن".

ولفت الرئيس المصري إلى أنه بشكل عام، كلما أصبحت هناك تنمية أكثر قلّت فرص الصراع.

كما أشار الرئيس المصري أيضًا إلى أن بلاده تجاوزت المدى المخطط لكثير من الملفات، على رأسها الطاقة، الذي كان يجب الانتهاء منه سنة 2025 وفقًا للخطة الموضوعة، لكن بالفعل تم الانتهاء منه قبل المدى الزمني المحدد بحوالي 4 أو 5 سنوات، كذلك شبكة الطرق القومية التي كان مخطط الانتهاء منها عام 2050، فتم الانتهاء منها بالفعل.

وقال: "ياريت أقدر أعمل كل حاجة بتاعة 2050 كلها دلوقت"، مشيراً إلى أن "أفراد الحكومة كانوا دائما ما يسألونني: ليه مستعجل في البناء؟".

واستطرد: " كان ردّي دائما عليهم لأنني أخاف على المصريين ألا يتحملوا الظرف الصعب وأن تتحرك الجماهير، وفي هذه الحالة لن يستطيع أحد وقفها".

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "هناك لطف إلهي بمصر، وهذا أمر مسلم به في عقيدتنا وموجود في ثقافتنا، ربنا قال مصر مش هتدمر، خططوا ورتبوا واصرفوا واعملوا اللي عايزينه لكن مصر مش هتدمر.. أنا عارف إن ربنا منع سقوط مصر وتأكد ذلك".