حب الشباب لدى البالغات.. المنتجات الحيوانية مضرة

يهاجم حب الشباب بعض النساء البالغات، خاصة من سن 25 إلى 45 عاما، ويظهر بصفة خاصة على الذقن والوجنات، ما يُفسد جمال بشرتهن.

وأوضحت مجلة "وومان" النمساوية أن حب الشباب لدى البالغات يرجع لأسباب عدة، منها التوتر النفسي والتغيرات الهرمونية والعناية الخاطئة بالبشرة والتغذية الخاطئة.

ورأت المجلة أن التغذية تؤدي دورا مهما في مواجهة حب الشباب لدى البالغات؛ إذ ينبغي الابتعاد عن تناول المنتجات الحيوانية، خاصة اللحوم والحليب؛ نظرا لأنها تعزز الالتهابات.

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وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن طرق يمكن عبرها مواجهة حب الشباب لدى البالغات، مثل مرهم يحتوي على مضاد حيوي، إلى جانب العناية السليمة بالبشرة.

وقالت: "ينبغي تنظيف البشر بواسطة منظف لطيف مخصص للبشرة المصابة بحب الشباب، أي يخلو من المواد العطرية مثلا، لإزالة الشوائب والأوساخ والإفرازات الدهنية الزائدة دون إجهاد للبشرة".

نصحت "وومان" باستعمال مستحضر تقشير كيميائي، خاصة حمض الساليسيليك؛ إذ إنه يعمل على تنظيف المسام بشكل عميق وإزالة خلايا الجلد الميتة، فضلا عن تأثيره المضاد للالتهابات.

وقالت: "من المهم أيضا ترطيب البشرة بواسطة كريمات العناية المحتوية على مواد ترطيب، مثل حمض الهيالورونيك والرتينول".

وأضافت: "ينبغي أيضا محاربة التوتر النفسي من خلال ممارسة تقنيات الاسترخاء كاليوجا والتأمل".

