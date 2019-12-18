الساونا الباردة.. خسارة 800 سعر حراري في 3 دقائق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يشهد العلاج بالتبريد "Cryotherapy" رواجا كبيرا في عالم الرياضة الاحترافية حاليا، بهدف الاستشفاء السريع للعضلات وتخفيف الألم، وهو ما يعرف بـ"الساونا الباردة".
وذكرت مجلة "Elle" الفرنسية أن الأشخاص العاديين يمكنهم أيضا استخدام تقنية "العلاج بالتبريد"، من أجل الاستفادة بمزاياه العديدة للصحة والجمال.
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن الساونا الباردة عبارة عن جهاز مملوء بالنيتروجين تصل درجة حرارته إلى 150 درجة، مشيرة إلى أن المرء يمكث داخل الجهاز لمدة 3 دقائق تقريبا.
وأضافت أن العلاج بالتبريد يعمل على استرخاء العضلات وتخفيف الألم والتخلص من احتباس السوائل وتنشيط الأيض وتحفيز حرق الدهون؛ إذ تحرق نحو 800 سعر حراري.
وتابعت أن من مزايا استخدام تقنية "العلاج بالتبريد" الحصول على بشرة تتمتع بمظهر مشدود والشعور بالسعادة.
وحذرت مجلة "Elle" من أن الساونا الباردة لا تناسب الأشخاص الذين يعانون من مشاكل بالقلب أو إكزيما البرودة.
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