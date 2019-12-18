بريطانيا تبيع أول رغيف خبز مكون من مئات الصراصير بأطراف مقرمشة

طرحت بريطانيا، الاثنين، أول رغيف خبز مصنوع من مئات الصراصير.أصدر متجر بريطاني في منطقة نورويتش بالمملكة المتحدة، مجموعة محدودة من رغيف خبز مصنوع من دقيق الكريكيت (صرصور الليل)، الذي توفره "إيت غراب"، العلامة التجارية الرائدة في مجال الحشرات في المملكة المتحدة، بحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.وبحسب المخبز البريطاني "روبرتس بيكري"، فإن كل رغيف من الخبز ينتجه يحتوي على حوالي 336 من الصراصير المجففة، التي يتم طحنها، ثم مزجها بدقيق القمح والحبوب، ثم يخبز ليصبح ما يدعي أنه "رغيف لذيذ للغاية بأطراف مقرمشة".

وأكد المدير الإداري للمخبز: "الصراصير عنصر غذائي جديد ومثير حقا، إنها جيدة بشكل لا يصدق ولذيذة بالفعل، على الرغم من ما قد يعتقده الناس عنها".وبخلاف أنها مفيدة لصحة الأمعاء، فإن خبراء الأغذية يزعمون أن الصراصير مليئة بالعناصر الغذائية، وأن الخبز المصنوع منها يحتوي على بروتين أكثر من الرغيف العادي.

بينما قال رئيس قسم الابتكارات في مخبز "روبرتس بيكري": "إضافة إلى كونها قوية للغاية في مجال الاستدامة وبيانات اعتماد بيئية، فإن الحشرات لذيذة جدا، ويجب ألا يتم تجاهلها كمكون وصفة رائعة".

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وتابع: "يوفر رغيف خبز الصراصير للمستهلكين مصدرا جيدا للبروتين، وطريقة سهلة للتعرف على الأطعمة التي تعتمد على الحشرات".ولفتت أخصائية التغذية السريرية، أديل ولستينهولم، إلى أن الحشرات تعتبر منذ فترة طويلة عنصرا أساسيا يوميا "من خلال عدسة التطور البشري". وفسرت تناول الناس لها بـ"نحن ببساطة نعود إلى جذور أجدادنا الغذائية".

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يشار إلى أن تناول الحشرات لأصبح شائعا بشكل متزايد في أجزاء كبيرة من العالم، خاصة مع ظاهرة التغير المناخي وقضايا الاستدامة المتعلقة باللحوم، وفي في العام الماضي، قدرت الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن ملياري شخص على كوكب الأرض، يتناولون الحشرات.ومن أبرز المشاهير الذين دعموا تناول الحشرات، الممثلة الأسترالية، نيكول كيدمان، والممثلة الأمريكية، أنجيلينا جولي، والمطرب الأمريكي جستن تيمبرليك، والمطربة الأمريكية، كاتي بيري.

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