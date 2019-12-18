دراسة حديثة تكشف أنّ المشروبات الكحولية الأكثر خطرا على الصحة وتسبب السكر السريع

كشف العالم البريطاني هال سوسابوفسكي من جامعة برايتون عن المشروبات الكحولية الأكثر خطرا على الصحة والتي تسبب السكر السريع والتسمم وتبقى آثارها حتى الصباح.

وتفيد صحيفة Daily Mail، بأن العالم أكد أن تأثير المشروبات الكحولية في الجسم يسببه الكحول الاثيل الذي تتراوح نسبته في هذه المشروبات بين 5 و40%.

ووفقا له، من السهل الشعور بالنشوة السريعة أثناء تناول نبيذ شيري، أو نبيذ بورت (Port wine)، لأن الجسم يمتصهما بسرعة ونسبة الكحول فيهما حوالي 20%.

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ويقول الخبير، إن سبب الثمالة الشديدة يسببها الويسكي وغيره من المشروبات الكحولية التي فيها نسبة كحول عالية. ولكن بسبب ارتفاع نسبة الكحول فيها تمتصها الأوعية الدموية ببطء، لأنها تكبح نشاط خلايا المعدة.

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وأضاف، كما أن أنواع النبيذ المحتوية على الغازات تسبب السكر السريع، لأن الغاز يزيد من سرعة الامتصاص، ولهذا السبب يمكن أن يشعر الشخص بتأثير الكحول في الدقيقة الأولى بعد تناولها.

واشار سوسابوفسكي، إلى أن الكثيرين يشربون الكحول ومن ثم الماء، اعتقادا منهم بأنهم بهذا يحافظون على صفاء العقل ويتفادون السكر. ولكن هذا غير صحيح خاصة إذا كانت نسبة الكحول في المشروب 40%. لأن هذه العملية تسبب انخفاض نسبة الكحول إلى النصف 20% ، وهذا يسبب الثمالة السريعة. ولهذا السبب أيضا لا ينصح بتناول مشروبات ذات نسبة كحول مختلفة في آن واحد.

ويوصي العالم بأن أفضل طريقة للشعور بحالة نفسية وصحية جدية صباحا هو الامتناع عن تناول المشروبات الكحولية نهائيا.

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