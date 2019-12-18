كيت ميدلتون تحرج زوجها الأمير وليام أمام الكاميرات وتتجاهل يده

رصدت الكاميرات لحظة محرجة، حين تجاهلت دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون يد زوجها الأمير ويليام في عيد الميلاد الملكي ليلة الاثنين.

وفي حلقة "بي بي سي" الاحتفالية، أجرت الكاتبة ماري بيري لقاءً مع دوق ودوقة كامبريدج 37 عامًا، وبالرغم من أن حديثهما كان نقطة نقاش للبعض، إلا أن البعض الآخر كان أكثر انشغالًا بمقطع قصير أظهر كيت تتجاهل على ما يبدو يد زوجها بينما كان يحاول وضعها بلطف على كتفها، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

واجتذب الفيديو العديد من التعليقات، وعلق أحد المستخدمين على "تويتر": "لقد تحركت بسرعة"، بينما كتب الثاني: "محرج! حرج جدًا! كان يجب عليهم قطع البث!"، وأشار ثالث: "كيت ترفع يد ويليام عن كتفها خلال الحفل"، بينما أضاف رابع: "ما الذي حدث هنا ؟؟؟؟ أوتش!.

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وكتب أحدهم: "أنا حقًا لا أستطيع التوقف عن مشاهدة هذا"، بينما كتب آخر: "محرج جدًا حقًا"، واستنتج ثالث: "أعتقد أنه دغدغها في الظهر أو الكتف".

وفي الوقت نفسه، دافع آخرون عن أفعال دوقة كامبريدج، وأشاروا إلى أنها لم تكن لحظة مناسبة للتصوير العام.

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واستضاف البرنامج الحفل الخاص بعيد الميلاد، الذي استضافته العائلة المالكة، حيث كانوا يشكرون ويقدرون الموظفين والمتطوعين من الجمعيات الخيرية والمنظمات التي ستعمل بلا كلل خلال فترة عيد الميلاد.

كان الزوجان كشفا أيضًا بعض أسرار أسرتهما خلال اللقاء، وتحدث الأمير وليام عن زوجته كيت ميدلتون، وأنّ لها ألقابًا عديدة، لكن اسم كاثرين الذي أربك الناس على مر السنين، هو الذي يستخدمه الأمير وليام عندما يتحدث عن زوجته.

كما كشفت دوقة كامبريدج، أن الأمير وليام كان طباخًا جيدًا، وأنه خلال سنوات دراستهما الجامعية اعتاد على طهي الطعام من أجل محاولة إقناعها، وأنه كان يصنع أطباقها المفضلة مثل صلصة بولونيز، كما ذكرت كيت ميدلتون، أنها عملت نادلة في الجامعة.

وأشار الأمير وليام إلى أن ابنه الأمير جورج من مشجعي فريق تشيلسي، قائلًا إنه أخبر ابنه أنه يمكن أن يدعم أي شخص إلا تشيلسي ويشجع الأمير وليام فريق أستون فيلا.

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