شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أحدث أساليب علاج القرنية المخروطية؟ الدكتور أحمد المعتصم يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العلم لا يقف فدائما هناك العديد في كافة المجالات، وفي مجال الطب كل يوم هناك جديد، ويعتبر مرض القرنية المخروطية من أخطر الأمراض التي تصيب العين لأنه يؤثر سلباً على النظر.

الدكتور أحمد المعتصم استشاري تصحيح الإبصار والمياه البيضاء والقرنية المخروطية، يوضح في التقرير التاي أحدث الوسائل في علاج القرنية المخروطية.

وأوضح الدكتور أحمد المعتصم في حديثه لـ ”الخليج 365” انه بعد فحص قرنية العين باستخدام جهاز البنتاكام، اذا وجد ان المرض في بدايته والحالة جيدة ، وسماكة القرنية مازالت في حالة جيدة، في هذه الحالة سنكتفي بعمل تثبيت للقرنية، أما إذا وجد المريض فانه يعاني من درجة انحراف عالية واستجماتيزم عالي، في هذه الحالة يمكن عمل تثبيت للقرنية وتركيب حلقات (الفيمتورينج) أو زراعة حلقات داخل ألياف القرنية باستخدام الفيمتو ليزر مع الدعامات والتي تتمثل وظيفتها في رفع القرنية الساقطة إلي أسفل وتحسن الرؤية وتساعد في تثبيت القرنية.



طرق-لعلاج-القرنية-المخروطية

وأشار إلى أنه إذا وجد إن المريض يعاني من قصر نظر شديد جداً، في هذه الحالة سيتم عمل تثبيت وزراعة عدسات داخل العين، اما اذا كان مريض كبير في السن فلا يمكن وضع عدسة فوق عدسات الـ ICL في حالة اصابته بالمياه البيضاء.

وأكد الدكتور أحمد المعتصم إنه اذا وجد إن الحالة متأخره وتوجد عتمات في القرنية ودرجة الانحراف عالية جدا، ودرجة تحدب القرنية عالية فالدرجات الطبيعية من 30 إلي 40 اما إذا كان فوق الـ 60 ففي هذه الحالة ستكون مرتفعة، وإذا كانت درجة السماكة تسمح سيتم عمل ترقيع وليس زراعة عدسات.



مميزات-لجهاز-الفيمتو-ليزر-في-زراعة-القرنية

وفي السياق نفسه، أعلن إن زراعة القرنية تتم إذا كانت الحالة متأخرة جدا ففي ذلك الوقت يتم ازالة كامل القرنية وتركيب قرنية جديدة، اما الزراعة الجزئية يتم أخذ الجزء المريض وأقوم بوضع طبقة مكانها جديدة ومن الممكن أن يتم بدون جراحة بواسطة الليزر فقط.

ولفت إلي إن جهاز الفيمتو ليزر له القدرة على إزالة الطبقات المريضة ثم نقلها، ويتم وضع القرنية التي يتم احضارها من بنك العيون بأمريكا، حيث يتم أخذ الطبقات التي نحتاجها منها وزرعها في مكان الطبقات المريضة، وهذا يعد نجاح باهر بالنسبة لنا حيث أنه يسرع من وقت العملية، كما أن عدد الغرز تكون أقل، ولا اقوم بفتح فتحة كبيرة في العين، وتعطي نتائج أفضل بكثير، فكلما قلت عدد الغرز كلما قل الاستجماتيزم، وكل هذا يساعد على رجوع المريض لحياته الطبيعية بشكل اسرع.

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