شكرا لقرائتكم خبر عن المعرضون للإصابة بالأنفلونزا أقل عرضة لنزلات البرد بنسبة 70% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أن فيروس الإنفلونزا وفيروسات الأنف التى تسبب نزلات البرد، يتنافسان مع بعضهما البعض على إصابة الخلايا بالجسم.

ووجد الباحثون فى هيئة الصحة البريطانية (NHS) أن الأشخاص الذين عانوا من الأنفلونزا كانوا أقل عرضة بنسبة 70% للإصابة بفيروسات الأنف أو نزلات البرد.

ووجدت الدراسة انخفاض فى حالات الإصابة بفيروس الأنف التنفسى، الذى عادة ما يكون فيروسًا عاديًا يسبب نزلات البرد، فى وقت يزداد فيه نشاط الإنفلونزا.

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ووفقا للدراسة، كان المرضى الذين يعانون من الأنفلونزا أقل بنسبة 70% تقريبا للإصابة بفيروس الأنف، مقارنة بالمرضى المصابين بأنواع الفيروسات الأخرى، حيث يعتقد الباحثين أن فيروسات الجهاز التنفسي تتنافس على إصابة الخلايا في الجسم ، أو أن الاستجابة المناعية لفيروس ما تجعل من الصعب على فيروس آخر غير ذي صلة أن يصيب الشخص نفسه".

وقد نظرت الدراسة في كيفية تفاعل 11 فيروسًا آخر بالجسم، حيث وجدت علاقة بين بعض أزواج الفيروسات الأخرى ، لكن هذه لم تكن متناسقة على كل الأشخاص، حيث أوضح الباحث الرئيسي في الدراسة أن ما تم دراسته فقط فيروس الأنفلونزا و فيروسات الأنف، لكننا مازلنا بحاجة إلى دراسة الفيروسات الأخرى التى قد تعمل معًا فى النظام البيئى".