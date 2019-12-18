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شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي طرق المحافظة على رائحة منزلك في الشتاء؟ والان مع التفاصيل
الأربعاء 18 ديسمبر 2019
بسبب التدفئة وإغلاق النوافد تعاني العديد من المنازل من مشكلة أساسية، وتسعى السيدات إلى استخدام العديد من الطرق للحفاظ على رائحة منزلها جيدة.
إليكي مجموعة من العطور الطبيعية التي يمكن استخدامها ليحافظ المنزل على رائحته الطيبة.
- البخور: استخدمي مختلف أنواع البخور لتعطير المنزل لأنه يحمل روائح طيبة تبقى في المنزل.
- الزيوت العطرية: اختاري أي نوع تريدين من الزيوت العطرية الموجودة في الأسواق لتعطير منزلك والطريقة تقضي بغلي كمية من الماء على النار ومن ثم صب الماء المغلي في إناء وبعدها صبي فوق الماء بعض النقاط من الزيوت العطرية التي تحبين وضعي الإناء في المكان الذي تريدين تعطيره.
- قشور الفواكه: ضعي على النار إناء فيه ماء واتركيه الى أن يغلي ومن ثم صبي فيه بعض قشور الفواكه المعطرة كالبرتقال وستلاحظين الرائحة الزكية انتشرت في أرجاء المنزل.
- الشموع المعطرة: تنشر الشموع المعطرة رائحة طيبة في أرجاء المنزل فما عليك سوى إشعالها في الغرفة التي تريدين تعطيرها وستمنح الجو رونقاً خاصاً.
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