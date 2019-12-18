شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي العوامل التي تؤثر سلباً على الجلد؟ والان مع التفاصيل

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 تظهر أحياناً حالة نادرة تعاني منها بعض السيدات وهي اسوداد الأصابع وذلك نتيجة العديد من العوامل التي تؤثر سلباً على الجلد، وإليكم مجموعة من العلاجات للتخلص من هذه الأزمة.

- افركوا الأصابع بليفة الحمام لإزالة الجلد الميت مع وضع مرطب بعد الغسل لتجنب جفاف الجلد. Advertisements - استخدموا الليمون لتفيتيح منطقة مفاصل الأصابع وذلك بفرك قطعة منه على الأصابع لمدة من خمس الى ثماني دقائق يومياً. - افركوا الاماكن الداكنة بمزيج من عصير الليمون مع السكر. - جربوا اللبن الذي يساعد على تبيض اللون الداكن للبشرة ويمكن اضافة بضع قطرات من عصير الليمون الى اللبن ووضعها على المفاصل وتركها لمدة عشرة الى خمسة عشر دقيقة وثم تغسل اليدين جيداً بالماء الدافئ.

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