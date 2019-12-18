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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة المصرية تُحذر من كثرة تناول الأندومي.. تعرف على السبب! والان مع التفاصيل
الأربعاء 18 ديسمبر 2019
ذكرت وسائل إعلام مصرية، بأن وزارة الصحة حذرت المواطنين من كثرة تناول الاندومي.
وأشارت الوزارة بأن قيام الأطفال بتناول الاندومي كوجبه يومية، يؤدي إلى تقليل تناولهم الأغدية المفيدة والضرورية للجسم مثل الخضار والفاكهة ومنتجات الألبان، وهي أغذية يحتاجها الجسم بشدة وخاصة الأطفال لأنها تساعد على النمو الجسدي والعقلي لهم.
وبشأن أضرار تناول الاندومي أو الشعرية سريعة التحضير، أعلن المعهد القومي للتغذية التابع لوزارة الصحة، عن أن الاندومي أو الشعرية سريعة التحضير هي من الأطعمة الجاهزة تحتوي على نسبة عالية من النشويات، تؤدي إلى إصابة الجسم بأمراض زيادة الوزن والسمنة والأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والقلب.
وأشار المعهد القومي للتغذية، بأنه ينصح الأطفال والشباب بضرورة الابتعاد عن تناول الشعرية سريعة التحضير والتقليل من تناولها لأقل حد ممكن وذلك تجنباً للإصابة بالأمراض السابقة، حيث تقوم العديد من الأسر بالاعتماد عليها كوجبة رئيسية وهو ما يعني حرمان الجسم من الأطعمة الضرورية للجسم مثل الخضروات والفواكه … إلخ.
وحول ما تردد عن تسببها في الإصابة بمرض ضمور الأعصاب نتيجة لوجود مادة الصوديوم أحادي الجلوتامات، لإضافة النكهة لها، فأكد المعهد القومي للتغذية بأن هناك ما يسمي بالاستخدام الأمن لتلك المادة، وأنه لا توجد أية دراسات حول تسببها في الإصابة بمرض ضمور الأعصاب عند الأطفال.
من الجدير بالذكر بأن المعهد القومي للتغذية عادة ما يقوم بتقديم حملات توعية للمواطنين لنشر ثقافة التغذية السليمة تجنباً للإصابة بالأمراض.
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