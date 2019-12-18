شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب ألماني يكشف عن سبب غريب وراء الشعور بآلام الظهر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أرجع طبيب الأسنان الألماني الدكتور يوخن شميت، آلام الظهر إلى أمراض الأسنان، نظرًا لأن الفك يرتبط بالعمود الفقري عبر العضلات والأعصاب -وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية-.

وأوضح “شميت” أن آلام الظهر قد ترجع على سبيل المثال إلى المرض المعروف باسم “خلل المفصل الصدغي الفكي” أو “Temporomandibular joint dysfunction”، الذي قد يؤدي أيضًا إلى آلام الأسنان وآلام الرقبة وآلام المفاصل وطنين الأذن والصداع والدوار. كما قد ترجع آلام الظهر أيضًا إلى صرير الأسنان، الذي يؤدي بدوره إلى الشد العضلي، ومن ثم آلام الظهر.

ونصح “شميت” باستشارة طبيب الأسنان، للتحقق مما إذا كانت أمراض الأسنان هي السبب الكامن وراء آلام الظهر.