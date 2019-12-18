واشنطن ـ يوسف مكي
ىشرت فتاة من ولاية كانساس الأميركية مقطع فيديو تظهر فيه باكية من الألم بعد عدة محاولات لإزالة قناع التجميل عن وجهها.وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن نافي تشاندلر، البالغة من العمر 20 عاما، اشترت قناع تجميل الوجه مقابل دولارين من متجر محلي.
وتظهر الفتاة في الفيديو وهي تناضل من أجل إزالة القناع الذي التصق بوجهها، وبعد عدة محاولات تبدأ بالبكاء من شدة الألم. وفي نهاية الفيديو أوصت نافي بعدم شراء هذا المنتج مطلقا.وانهالت تعليقات المستخدمين على الفيديو المنشور، حيث كتب أحدهم ممازحا :"لقد استخدمت الغراء... يجب أن تبقى مسامك نظيفة لمدة عام أو عامين على الأقل" .
وعلق مستخدم آخر، "كنت سأغضب إن لم يكن قناع التجميل الذي أستخدمه هكذا، أحب الأقنعة التي يصعب إزالتها".
قد يهمك أيضا:
الصداع النصفي يخفي مرضًا لا دواء له لدى النساء مع التقدم في العمر
طرق التغلب على مسببات الصداع النصفي
كانت هذه تفاصيل خبر فتاة أميريكة تنشر معاناتها من قناع تجميل كادت أن تخسر وجهها بسببه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.