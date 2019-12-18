فتاة أميريكة تنشر معاناتها من قناع تجميل كادت أن تخسر وجهها بسببه

ىشرت فتاة من ولاية كانساس الأميركية مقطع فيديو تظهر فيه باكية من الألم بعد عدة محاولات لإزالة قناع التجميل عن وجهها.وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن نافي تشاندلر، البالغة من العمر 20 عاما، اشترت قناع تجميل الوجه مقابل دولارين من متجر محلي.

وتظهر الفتاة في الفيديو وهي تناضل من أجل إزالة القناع الذي التصق بوجهها، وبعد عدة محاولات تبدأ بالبكاء من شدة الألم. وفي نهاية الفيديو أوصت نافي بعدم شراء هذا المنتج مطلقا.وانهالت تعليقات المستخدمين على الفيديو المنشور، حيث كتب أحدهم ممازحا :"لقد استخدمت الغراء... يجب أن تبقى مسامك نظيفة لمدة عام أو عامين على الأقل" .

وعلق مستخدم آخر، "كنت سأغضب إن لم يكن قناع التجميل الذي أستخدمه هكذا، أحب الأقنعة التي يصعب إزالتها".

قد يهمك أيضا:

Advertisements

الصداع النصفي يخفي مرضًا لا دواء له لدى النساء مع التقدم في العمر

طرق التغلب على مسببات الصداع النصفي