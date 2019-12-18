امرأة تكتشف أنها حامل قبل 9 أيام من موعد إنجابها أول طفل لها

أنجبت امرأة أميركية أول أطفالها، في واقعة غريبة من نوعها، وذلك بعد 9 أيام فقط من اكتشاف أنها حامل.وحاولت لورين تشوك (28 عاما) وزوجها، من ولاية تينيسي الأمريكية، إنجاب الأطفال في عامي 2014 و2016، لكن فشلت مساعيهما، لكون أنها مصابة بمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات، منذ فترة المراهقة، وهي حالة مرضية تتسبب في عدم انتظام الدورة الشهرية، وفقًا لصحيفة "كورشال أبيل" الأمريكية.

لكن بعدها، اكتشفت أنها في الأسبوع الـ39 من الحمل ، ولم تعرف ذلك حتى دفعتها والدتها إلى إدراك خطب ما، ونصحتها بزيارة الطبيب لإجراء فحوصات.وتوجب على تشوك الانتظار إلى بعد عطلة عيد الشكر للحصول على موعد مع الطبيب، واستقبلت طفلها "وايات" في 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد أن تسلل الإحباط لديها، بسبب تاريخ إجهاضها الطويل.

وقالت لورين عن ابنها إنه "أفضل هدية" من الممكن لأي شخص أن يهديها إياها، كما أشارت إلى انه أفضل هدية من الممكن أن تتلقاها في أعياد الكريسماس.

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