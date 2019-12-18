فتاة بريطانية تتزوَّج نفسها في حفل زفاف مُثير في أميركا

تزوجت فتاة بريطانية نفسها بعد تخلي عريسها عنها قبل يوم الزفاف بفترة وجيزة.وذكرت صحيفة "مترو" البريطانية أن ساندرا بلانكو وافقت على الزواج من خطيبها الذي كانت تربطها به علاقة حب لمدة عام ونصف.وخلال ستة أسابيع تم تنظيم حفل زفاف في ولاية لاس فيغاس الأمريكية ومع ذلك، قبل الحفل بفترة وجيزة قرر خطيبها الانفصال عنها.

ورفض المنظمون إعادة الأموال التي دفعت لتنظيم الحفل، وفقًا للصحيفة؛ لذلك قررت بلانكو الزواج من نفسها، وبدلاً من العريس، دعت عارض أزياء الأمريكي إيان سبيفي.ووفقا لبلانكو البالغة من العمر 30 عاما، فإن رحلتها إلى لاس فيغاس غيرت نظرتها للحياة، وقالت: "أدركت أولاً وقبل كل شيء، من الضروري أن تحب نفسك من أجل مقابلة شريك يقدرك".

وأضافت بقولها، "أنا رومانسية جدا. لذلك، في يوم الزفاف، مشيت وحيدة إلى المذبح، وألقى الكاهن في زي إلفيس بريسلي خطابًا مؤثرًا حيث قال إن الوقت قد حان لتحبي نفسك وحياتك الغالية".

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