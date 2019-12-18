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شكرا لقرائتكم خبر عن الأنفلونزا أكثر خطورة على كبار السن.. دراسة توضح الأسباب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأضاف الباحثون أن العلماء بصدد تطوير عقار جديد يستهدف الالتهابات الناجمة عن فيروس الإنفلونزا وتعطيل عمل بعض الأنزيمات والخلايا المناعية التى تدمر الأنسجة السليمة بالجسم، وهو ما قد يساهم في تعزيز فرص بقاء كبار السن على قيد الحياة.
ومن الجدير بالذكر أن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC حذر الاسبوع الماضى من أن موسم الأنفلوانزا هذا العام هو الأسوأ بأمريكا حيث أدى إلى إصابة قرابة 2.6 مليون شخص حتى الآن وحصد أرواح 1300 مريض بينهم 10 أطفال.
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