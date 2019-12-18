لهذا السبب.. إحذر من الجزء العلوي من علب الكانز!

الأربعاء 18 ديسمبر 2019

أصبحت المشروبات الغازية هي المشروب الأساسي في عصرنا هذا، وقد تصل لدرجة الإدمان عند بعض الأشخاص.



وعلب الكانز "أي العلب اللتي تحتوي على المشروبات الغازية" تعد الوسيلة الأشهر لتناول المشروبات الغازية، فالجميع يفضل العلب الكانز عن الزجاجة وذلك لخفة وزنها وصغر حجمها بحيث يمكنك تخزينها في أي مكان، ولكن هل تعلم أن علب الكانز يكمن بها خطر حقيقي، وربما يؤدي بك ذلك الخطر إلى الموت المؤكد ؟ وإن لم تتخذ الحذر الكافي سوف تخسر الكثير نتيجة لتناولك المشروبات الغازية في علب الكانز.

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مخاطر الجزء العلوي لعلب الكانز

علب الكانز مكونة من جزئين الجزء الأول وهو الجزء العلوي المحتوي على الغطاء، والجزء الثاني هو الجزء السفلي المحتوي على المشروب الغازي، والخطر الحقيقي يكمن في الجزء العلوي المحتوي على الغطاء، حيث يوجد به ثغرات دقيقة، تقوم بجذب الأتربة والأوساخ والبكتيريا إليها ويصعب رؤيتها بالعين المجردة، وعند فتح العلبة وتناول المشروب دون غسل الزجاجة فإنك تتعرض للإصابة بأمراض نتيجة إنتقال البكتيريا والجراثيم من الجزء العلوي من العلبة إلى معدتك والتي تعرضك إلي مخاطر صحية عديدة .

لذلك يجدر بنا الإهتمام بغسيل وتنظيف الجزء العلوي لعلب الكانز قبل تناول المشروب الغازي، وذلك لما ينجم من مخاطر صحية عديدة نتيجة إهمال التنظيف.