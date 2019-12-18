شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي الأسباب المُحتملة لأوجاع المعدة؟ والان مع التفاصيل

الأربعاء 18 ديسمبر 2019

ألم في المعدة لا تستطيعون التخلص منه. السؤال : ما هو السبب الرئيسي لهذا الألم ؟ الضغط النفسي؟ سوء الهضم ؟ كثير من العوامل قد تكون الأصل في أوجاع المعدة. في المقالة التالية سنعرض قائمة ببعض هذه العوامل وكذلك طرق الوقاية منها.



الأسباب المُحتملة لأوجاع المعدة

هذا الوجع في هذه المنطقة من البطن هو اكثر انتشاراً مما نظن. في الواقع، حوالى 30% من الناس يختبرون هذه الأوجاع. ومع أن أوجاع المعدة لا تعتبر مرضاً حقيقياً، فهي بالتأكيد تعكس خللاً في عمل الجهاز الهضمي. قوة الألم مرتبطة بغالبيتها بمدى خطورة هذا الخلل. عموماً إذا كان الوجع في المعدة متواصلاً وإذا كان مرتبطاً بأعراضٍ أخرى، فمن الأفضل أن تستشيروا طبيباً بأسرع ما يمكن. لكن اقرأوا تفاصيل أكثر فيما يلي :

عن ماذا ينتج الوجع في المعدة ؟

1. عن الضغط النفسي

أحياناً يتجمع القلق، الضغط النفسي، التوتر... في هذا الدماغ الثاني الذي نسميه المعدة. في الواقع، تتركز الأعصاب في هذا الجزء من الجسم وتفتح الباب هكذا لعسر الهضم، للحرقة في المعدة وحتى للإسهال. إذن لا تقلقوا إذا كنتم تشكون من هذا النوع من العوارض، فمن الشائع جداً حدوث أوجاع في المعدة ناتجة عن التوتر. مع هذا، حاولوا أن تبقوا هذه الأوجاع تحت السيطرة حتى تتجنبوا حدوث تعقيدات.

2. الغازات

الغازات مشكلة شائعة جداً. سوء الهضم أو بعض الأطعمة يمكن أن تسبب لنا هذه الغازات. إنها تتركز خصوصاً في معدتنا، تحت الأضلاع بالضبط. فتسبب هكذا ضغطاً مؤلماً يمنعنا أحياناً من أن نتنفس.

3. أسيد المعدة

ارتجاع أسيد المعدة، وكذلك الحموضة المعدية هي مشاكل منتشرة جداً يمكن أن تؤدي إلى أوجاع المعدة. لكن لا تقلقوا إذا شعرتم أن الحموضة تصعد في معدتكم جاعلةً الألم يتركز في المريء. أي في أعلى الجهاز الهضمي.

4. القولون العصبي

التهاب الأمعاء والقولون يمكن أن يؤديا إلى آلام في المعدة. إذا كان لديكم إسهال، إمساك وكذلك تتقيأون عدة مرات في اليوم وتعانون من آلام شديدة، لا تترددوا في الذهاب إلى الطبيب.

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5. بعض الأدوية

إذا كنتم تتناولون مكملات من الحديد أو دواء ibuprofene، فمن الطبيعي أن تشعروا بأوجاع في المعدة. قد تشعرون بنوع من الثقل أو بحرقة قد تدوم نصف اليوم. هذه الأوجاع ليست خطيرة جداً، حتى لو كانت مزعجة.

6. الأكل بسرعة

تذكروا أننا لأجل هضم جيد، من المهم أن نأكل ببطء، لأن هذا يشجع إفراز اللعاب. وهذا مهم جداً لمضغ الأطعمة. أيضا، إذا أكلتم بسرعة كبيرة ستصابون بآلام المعدة.

7. القرحة

هل تؤلمكم معدتكم؟ وخصوصاً عندما تأكلون بعض الأطعمة؟ مثلاً، الأطعمة الحارة جداً؟ هل تتقيأون غالباً؟ أحياناً مع القليل من الدم؟ إذا كانت هذه هي الحالة، استشيروا طبيباً بأسرع وقت ممكن، فقد تكونون مصابين بالقرحة.

بضعة علاجات للتخلص من أوجاع المعدة

• تناولوا زهورات اليانسون والنعناع بعد أن تأكلوا: هذه الزهورات مثالية لتشجيع الهضم والتخفيف من الآلام. يمكنكم أن تشربوا منها حتى ثلاث أكواب في اليوم.

• شاي الزنجبيل: الزنجبيل الطازج لديه القدرة على التخفيف من التهابات المعدة وتحسين الهضم. جربوا أن تشربوا منه بعد الوجبات الرئيسية وسترون الفرق !

• القصعين (المريمية) والبابونج: أنتم تعرفون على الأرجح الكثير من خصائص هاتين العشبتين الطبيتين، خصوصاً فيما يتعلق بفوائدهما للمعدة والأمعاء. في الواقع، هاتين العشبتين لديهما خصائص مهدئة تخفف من الألم ومن الالتهاب. يمكنكم أن تغلوهما وتشربوا منهما حتى ليتر واحد في اليوم.

• مغطس دافئ مع تدليك البطن : ليس هناك ما يرخي الأعصاب ويهدئ التوتر أكثر من مغطس دافئ. ومن الأفضل أن نتبع هذا المغطس بتدليك البطن بملعقة صغيرة من زيت اللوز مضافاً إليه بضع نقاط من زيت اللافاندر العطري. قوموا بالتدليك بهذين الزيتين بواسطة منشفة. ستلاحظون الفرق بسرعة.