شكرا لقرائتكم خبر عن مختص يوضح حقيقة أضرار مُطهر الفم «SEPTOFORT» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد مستشار الإعلام الصحي الصيدلي الدكتور صبحي الحداد، أنه لا صحة لما نُشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من عدم مأمونية مستحضر SEPTOFORT 2 MG، موضحاً أن المستحضر مسجل في الهيئة العامة للغذاء والدواء، وهي أقراص خالية من السكر، عبارة عن كلوروهيكسيدين ثنائي الجلوكونات وتستخدم كمطهر للفم والحلق، مشيرا إلى أنها نفس المادة الفعالة الداخلة في كثير من أنواع غسول ومضمضة الفم.

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وأوضح الحداد 5 استخدامات رئيسية لمستحضر SEPTOFORT 2 MG هي التهاب اللثة، والتهابات الفم والقرح، والالتهابات الفطرية، والتهاب تجويف الفم نتيجة لإجراءات طب الأسنان واللسان والبلعوم الأنفي واللوزتين للحفاظ على نظافة الفم بعد عمليات اللوزتين وخلع الأسنان، كما أنه يستخدم كعلاج مساعد للتقرح المؤلم للغشاء المخاطي في تجويف الفم.

وأقرّ بوجود 6 تحذيرات خطيرة قبل أخذ حبوب SEPTOFORT 2 MG أبرزها عدم استعمالها إذا كان الشخص يعاني من الحساسية للمادة الفعالة الكلورهكسيدين أو أي من المكونات الأخرى للمنتج، ويجب ألا يستخدم من قبل الأشخاص الذين لديهم فرط الحساسية للفركتوز، وأيضا يجب ألا يستخدم للأشخاص الذين يعانون من بيلة الفينيل كيتون، ويجب إخبار الطبيب عند تناول أدوية أخرى التي تم الحصول عليها دون وصفة طبية – وفقاً لـ”الوطن”-.

وبين الحداد وجود عدد من الآثار الجانبية التي قد تحدث نتيجة استعمال المستحضر، على الرغم من أنها نادراً ما تحدث، وهي احمرار الجلد، وردود الفعل التحسسية، والتهاب الغشاء المخاطي للفم، وأيضا اللون الأصفر والبني للأسنان واللسان، وقد يحدث ضعف مؤقت في الإحساس بالتذوق والإحساس بالحرقة على اللسان في وقت مبكر من العلاج، مشيراً إلى أن المرضى الذين لديهم حساسية من مادة السوربيتول قد يحدث لديهم الإسهال.