شكرا لقرائتكم خبر عن مشروب يساعد في عملية الهضم! والان مع التفاصيل

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 في الأسواق منتوجات كثيرة قد تساعد على خسارة الوزن. ولكن بامكانكم الاستغناء عنها واستخدام مواد طبيعيّة للتّخلّص من الدّهون والسّموم الموجودة في الجسم.

ويساعد هذا المشروب أيضاً في عملية الهضم. المكوّنات وطريقة التّحضير 2 ليتر ماء Advertisements 1 خيار 1 ليمون 1/2 كوب من اوراقاع النّعناع 1 ملعقة زنجبيل اخلط كلّ المكوّنات معا واشرب الخليط في الصّباح.

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