الأربعاء 18 ديسمبر 2019

إليكم 5 خلطات تفقدك الكرش الضخمة، مجربة وفعالة، نقدمها لكم من مواد طبيعية موجودة في كل بيت.



الخلطة الاولى

خل التفاح يحتوي على حمض الخليك الذي يساعد على التخلص من الدهون المتراكمة في البطن والتي تضمن هضم أفضل و الذي بدوره يكون ضروري لتنظيم هرمونات النمو من جسمنا التي تعتبر من أفضل الوسائط التي يمكن ان تحطم خلايا الدهون و يحافظ على عمليات الأيض تعمل حتى عند الراحة أو النوم .

المكونات التي تحتاجها :

1-2 ملعقة كبيرة من خل التفاح

1 كوب من الماء الدافئ

الطريقه :

إضافة خل التفاح إلى كوب من الماء الدافئ .

يشرب هذا الماء قبل وجبات الطعام ثلاث مرات في اليوم .

الخلطة الثانية

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المكونات و الطريقة

: ملعقة قرفه – ملعقة عسل – ملعقة كاكاو ساده من دون نكهات, يتم مزج المكونات جيدا ومن ثم تناولها صباحا على الريق قبل الإفطار بمعدل ملعقه يوميا ومن ثم ننتظر نصف ساعه قبل تناول وجبة الإفطار, تتميزه هذه الوصفه الرائعه بقدرتها على سد الشهيه واذابة الدهون وتسريع حرق السعرات الحراريه وتعجيل عملية الإستقلاب وزيادة هرمون السعاده وتخفيض معدل السكر في الدم.

الخلطة الثالثة

المكونات:

30 فص ثوم مقشر.

تقطيع 4 حبات من الليمون إلى شرائح.

6 أكواب من الماء.

بقدونس.

طريقة التحضير:

يتم وضع المقادير ماعدا البقدونس على النار لتغلي غليه واحدة، ويترك الخليط ليبرد ثم يضاف البقدونس بالكمية المرغوب بها ويصفي الخليط بمصفاة في زجاجة من الزجاج ويتم حفظ المشروب بالثلاجة ويشر من هذا الخليط مقدار فنجان قهوة ثلاث مرات باليوم قبل أو بعد الوجبات.

الخلطة الرابعة

عن طريق زيت الزيتون وهى عملية خارجية تمام عن طرق إحضار زيت الزيتون ويتم تدليك الجسم به والمنطق المراد إزالة الدهون بها حيث يقوم الجلد بامتصاص زيت الزيتون الذي يقوم بدوره بعملية حرق وإذابة الدهون وأيضا من الممكن استخدام زيت الزيتون عن طريق تناول ملعقتين يوميا صباحا علي معدة خالية فيساعد علي إذابة الدهون.