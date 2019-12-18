تعرف على العسل الابيض وفوائده!

الأربعاء 18 ديسمبر 2019

يعتبر عسل النحل مفيد وصحي لأنه يحتوي على بعض من السكريات والأحماض الامينية ويحتوي أيضا على الفيتامينات المختلفة التي يحتاجها الجسم، ويعد رحيق الأزهار الذي تجمعه النحلات العاملات عاملا أساسيا في إنتاج العسل.



ويتم تخزين العسل عند أخذه من رحيق الزهرة في كيس يطلق عليه مسمى "معدة العسل" وبعدها يعمل النحل على وضعه داخل عيون الشمع السداسية.

ومن أنواع العسل:

1. عسل الحمضيات (ويتميز عن غيره بلونه الأبيض و كثافته القليلة).

2.عسل ألكينا(ومن صفاته أنّه ذو لون عنبري وأنّه ذو رائحة وطعم مميزان).

3.عسل البرسيم(يميزه لونه الجميل القريب للون الأصفر ويحتوي أيضاً على زيتاً طياراً).

4.عسل التفاح (يحتوي عسل التفاح على سكر العنب وسكر الفواكه ويميّزه لونه المائل للأصفر الباهت وطعمه ذو المذاق الحلو ورائحته الجميلة )، كما يعد (عسل الشفلح وعسل السدر) من أجود أنواع العسل.

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5. العسل الأبيض : وهو موضوع حديثنا في هذا المقال.

فوائد العسل الأبيض :

يقوم العسل الأبيض بتقوية عضلة القلب، كما يعمل على التقليل من السعال ويعمل على طرد البلغم، و يفيد في علاج تقرحات المعدة وكذالك يساعد العسل الأبيض على علاج الحروق وحصوات الكلية، ويساعد في علاج عدد من الأمراض، ومن الأدلّة على ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام (الشفاء في ثلاثة في شرطة محجم، أو شربة عسل، أو كية بنار، وأنا أنهي أمتي عن الكي ) "رواه البخاري في الحديث"، يوجد من العسل أنواع مختلفة وتلك الأنواع تختلف حسب مكان إصدار الرحيق فأحياناً يكون من الزهور المختلفة وأحياناً يكون من الإفرازات النباتية أو الأخرجة التي تكون قد تركتها الحشرات وتبعاً لذلك يتم اختلاف لون العسل ورائحة وطعم العسل ويوجد هناك أيضاً عوامل أخرى تؤثر على صفاته مثل ( نوع التربة والعوامل الجوية ).

خصائص العسل الأبيض:

1. إنّ العسل المأخوذ من الطبيعة أي (طبيعي) لا يحتاج لثلاجة لحفظه بينما يحتاج لوعاء مغلق بإحكام حيث يحفظ العسل الأبيض في درجة الحرارة الطبيعية للغرفة.

2. السبب الذي يجعل العسل الأبيض الطبيعي أحلى من سكر المائدة هو احتوائه على سكر الفواكه.

3. طريقة تكون العسل هي خلط النحلة رحيق الأزهار بالأنزيمات الخاصة بها.

4. يعتمد لون العسل على الزهرة التي جمعة النحلة الرحيق منها.

5. عندما تقتطع النحلة مسافة 11 مرة حول محور الكرة الأرضية بالنسبة لخط الإستواء بين الزهور فإنها تكون جمعت كيلو غرام واحداً من العسل.