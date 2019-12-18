الأربعاء 18 ديسمبر 2019

ليس هناك من سبب طبي يمنع مريض الربو من ممارسة التمارين الرياضية، شرط التحكم في هذا المرض ومعالجته.



وقد أكّد هذا الأمر باحثون من جامعة كونكورديا الكندية بعد تحليلهم أنشطة 643 شخصاً يعانون الربو. بين هؤلاء كان هناك 245 يرفضون رفضاً قاطعاً ممارسة أي نوع من الرياضة.

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وقد تبيّن أخيراً أنّ الأكثر نشاطاً كانوا الأكثر قدرة على التحكم بعوارض الربو لديهم، وذلك حتى لو كانوا يمارسون رياضة المشي أو ركوب الدراجة أو اليوغا لثلاثين دقيقة في اليوم فقط. أمّا بالنسبة إلى مخاطر الربو والتي تنجم أثناء ممارسة التمارين الرياضية أو بعدها، فهي تشير إلى أنّه لا يتمّ التحكم بالربو بطريقة سليمة وصحيحة، مما يستدعي استشارة الطبيب.

وأخيراً يشير الباحثون إلى أنّ الوسيلة الأفضل للوقاية منه تكمن في استخدام أداة الاستنشاق قبل ممارسة التمارين الرياضية وبعدها.