تعرف على أسباب كثرة التبول في الشتاء !

الأربعاء 18 ديسمبر 2019

مع ازدياد برودة الجو في فصل الشتاء يشعر الإنسان بكثرة التبول وبكميات كبيرة فهل لهذا معنى مرضي؟ هنا فسر العلماء على أن تلك الظاهرة التي تحدث في فصل الشتاء أكثر من فصل الصيف أيضاً عندما يجلس الإنسان في جو أبرد من الجو الخارجي مثل المكييفات الهوائية من كثرة التبول وبكميات كبيرة.



الأوردة الدموية تبدأ في التقلص مع زيادة برودة الجو والمتواجدة بالأطراف مثل اليدين والقدمين واتجاهها إلى المناطق الداخلية لجسم الإنسان مما يؤدي إلى تدفق الدم بغزارة بتلك المناطق ويعرض الأطراف إلى الصقيع ، ولكن تلك العملية تؤدي إلى ارتفاع معدل ضغط الدم بجسم الإنسان.

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حيث تكتمل العملية الحيوية بداخل الجسم البشري، فعندما يزداد معدل ضغط الدم بجسم الإنسان تشير العمليات الحيوية والعصبية بالجسم إلى الكليتين لتبدأ عملية خفض معدل الزيادة في الضغط ووصوله إلى الحد الطبيعي للجسم ومن هنا تزداد نسبة التبول لخفض ذلك المعدل المرتفع لضغط الدم بجسم الإنسان.

جدير بالذكر أنه مع انخفاض معدل التعرق أيضاً في فصل الشتاء يزيد ذلك من نسبة الماء الموجودة بداخل الجسم عن الوضع الطبيعي ما يجعل كميات التبول بنسبة أكبر من الحد المعتاد في فصل الصيف.

أيضاً فإن تناول المشروبات الساخنة بكميات كبيرة في فصل الشتاء والتي تساعد الجسم على الدفء والحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية مثل الشاي والقهوة والتي تعمل على إدرار البول بشكل طبيعي لها وتزيد من الناتج في فصل الشتاء.