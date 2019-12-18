شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب أخرى وراء وفاة الناجين من سرطان الثدى على المدى الطويل ..دراسة تكشف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة بحثية جديدة أن العديد من النساء المصابات بسرطان الثدي تنتهي حياتهم في نهاية المطاف لأسباب أخرى مما يسلط الضوء على الحاجة للناجيات وأطبائهن إلى الاهتمام بالصحة العامة.

في العقود الأخيرة ، كان التقدم في علاج سرطان الثدي يعني أن المزيد من النساء أصبحن على قيد الحياة على المدى الطويل ، مما يعني أيضًا أن القضايا الصحية الأخرى ستصبح مهمة في حياتهم.

في الدراسة الجديدة ، وجد الباحثون أنه من بين مرضى سرطان الثدي الذين ماتوا بعد خمس إلى عشر سنوات من تشخيصهم ، تسبب 38٪ فقط من الوفيات بسبب المرض.

ومن بين النساء اللائي توفين بعد سن الـ 10 سنوات ، كان سرطان الثدي هو السبب في أقل من ربع الوقت بدلا من ذلك ، ماتت غالبية هؤلاء النساء بسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية أو مرض الزهايمر أو غيره من الأمراض غير السرطانية.

وقال الباحث الكبير الدكتور محمد بسام سونبول ، طبيب الأورام في مايو كلينيك في فينيكس ، أريز: "لقد عرفنا أن بقاء سرطان الثدي يتحسن وأن العديد من النساء يعشن لفترة أطول".

النتائج الجديدة تعطي صورة أوضح لما تموت منه هؤلاء النساء في النهاية ، وفقاً لسونبول ويؤكدون أهمية الاهتمام بالصحة العامة.

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وقال "كأطباء الأورام نميل إلى التركيز بشكل رئيسي على السرطان" "لكن بمرور الوقت ، ينخفض ​​خطر الوفاة بسبب سرطان الثدي بشكل كبير يجب أن يكون هناك تركيز على الرعاية الأولية أيضًا."

وهذا يشمل ضمان حصول النساء على فحوصات موصى بها للسرطانات الأخرى ، وفقًا لسونبول. وقال إنه يجب عليهم أيضًا اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين بانتظام والتحكم في عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب ، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول في الدم.

تستند النتائج في مجلة Cancer - إلى سجلات طبية من أكثر من 754 امرأة أمريكية تم تشخيص إصابتهن بسرطان الثدي وبعد مرور 5 سنوات مات أقل بقليل من الربع.

حدثت غالبية هذه الوفيات أكثر من 60 ٪ في غضون خمس سنوات من التشخيص في هذا الإطار الزمني ، كان سرطان الثدي هو السبب الأكثر شيوعًا للوفاة ، في حين أن ما يقل قليلاً عن ثلث النساء ماتن لأسباب غير سرطانية.

بعد خمس سنوات ، تحولت الصورة بين النساء اللائي توفين بعد خمس إلى عشر سنوات من تشخيصهن ، مات نصفهن تقريبًا لأسباب غير سرطانية ، بينما مات 13٪ من أنواع السرطان الأخرى وعندما توفي النساء أكثر من 10 سنوات ، استسلم 61 ٪ لحالات مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والزهايمر. وأظهرت النتائج أن 15٪ آخرين ماتوا بسبب سرطانات أخرى.

في بعض الحالات ، يمكن أن تعكس هذه الظروف الآثار الطويلة الأجل للعلاج ، فبعض العلاجات بما في ذلك بعض الأدوية والإشعاع على الجانب الأيسر من الصدر- يمكن أن تلحق الضرر بالقلب. وفي الوقت نفسه ، يمكن للإشعاع وبعض العقاقير أو العلاجات الهرمونية أن تزيد من احتمالات الإصابة بسرطان ثانٍ لا صلة له به حيث تؤثر على الرئتين أو الرحم أو الدم .