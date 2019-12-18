جلد التمساح.. موضة حقائب الشتاء

الأربعاء 18 ديسمبر 2019

تسيطر نقوش جلد التمساح على الحقائب في شتاء 2019/2020، لتضفي على المظهر لمسة جاذبية تنطق بالأناقة والفخامة، بما يتلاءم مع أجواء الشتاء المميزة.



وقال خبير الموضة الألماني كارل تيليسين إن الحقائب النسائية تزدان هذا الشتاء بنقوش جلد التمساح ذات اللون البني بصفة خاصة، التي تتمتع بمظهر كلاسيكي يثير الحنين إلى الماضي.

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وتظهر حقائب جلد التمساح تناغماً مع الملابس ذات الألوان الترابية كالبيج والرملي والبني، كما أنها تبدو رائعة مع المعطف ذي اللون الجملي والمعطف الفرو، بحسب توصيات خبراء الأزياء.

وأضاف تيليسين أنه يمكن الحصول على إطلالة متجانسة من خلال تنسيق الحقيبة مع بوت يكتسي بجلد التمساح أيضاً.

ووفقاً لتيليسين، يمكن تنسيق الحقيبة مع قطع أخرى تزدان بنقوش جلد الحيوانات أيضاً الرائجة بقوة حالياً كنقوش جلد الثعبان أو نقوش جلد النمر.