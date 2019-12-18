شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض حصوات الكلى أهمها ألم أثناء التبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكلى هى العضو المهم بالجسم الذى يكون بمثابة تصفية للسوائل والنفايات من دمك لصنع البول، في بعض الأحيان، عندما يكون لديك الكثير من النفايات ولا تحتوي على كمية كافية من السوائل في دمك، يمكن لهذه النفايات أن تتراكم وتلتصق ببعضها البعض في الكلى، وتسمى هذه الكتل من النفايات حصوات الكلى.

أسباب وعوامل الخطر من حصوات الكلى

وفقا لمنظمة الكلى الأمريكية " kidneyfund" يمكن لأي شخص أن يحدث له حصوات فى الكلى، ولكن بعض الناس أكثر عرضة من غيرها لديهم، و يصاب الرجال بحصوات الكلى أكثر من النساء وقد تكون أكثر عرضة للإصابة بحصوات الكلى إذا:

كان لديك حصوات الكلى من قبل.

شخص ما في عائلتك لديه حصوات في الكلى.

عدم شرب كمية كافية من الماء.

اتباع نظام غذائي غني بالبروتين والصوديوم أو السكر.

زيادة الوزن أو السمنة.

أجريت عملية لتغيير شرايين المعدة أو جراحة أخرى في الأمعاء.

احتواء البول على مستويات عالية من السيستين ، الأكسالات ، حمض اليوريك أو الكالسيوم.

لديك حالة تسبب تورم أو تهيج في الأمعاء أو المفاصل.

تناول بعض الأدوية ، مثل مدرات البول (حبوب منع الحمل) أو مضادات الحموضة القائمة على الكالسيوم.

أعراض حصوات الكلى

إذا كان لديك حصوات صغيرة جدًا في الكلى تتحرك بسهولة من خلال المسالك البولية، فقد لا تظهر لك أي أعراض، وقد لا تعرف أبدًا أن لديك حصوات في الكلى.

أما إذا كان لديك حصوات أكبر في الكلى، فقد تلاحظ وجود عدد من الأعراض التالية:

Advertisements

ألم أثناء التبول.

دم في البول.

ألم حاد في ظهرك أو أسفل البطن.

استفراغ و غثيان.

إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض، اتصل بالطبيب الخاص بك.

علاج حصوات الكلى

يعتمد علاج حصوات الكلى على حجم الحصوات نفسها، وما إذا كان يسبب الألم وما إذا كان يمنع انسداد المسالك البولية، و للإجابة على هذه الأسئلة وللتعرف على العلاج المناسب لك، قد يطلب منك طبيبك إجراء اختبار للبول واختبار الدم والأشعة السينية أو الأشعة المقطعية، وقد يستخدم التصوير المقطعي أحيانًا صبغة متباينة، ولكن إذا كنت قد واجهت أي مشكلة في صبغة التباين ، فتأكد من إخبار طبيبك عنها قبل إجراء فحص الأشعة المقطعية.

إذا أظهرت نتائج الاختبار أن حصوات الكلى لديك صغير، فقد يخبرك طبيبك بتناول دواء للألم وشرب الكثير من السوائل للمساعدة في دفع الحجارة عبر المسالك البولية.

أما إذا كانت حصوات الكلى لديك كبيرة، أو إذا كانت تسد المسالك البولية، فقد يكون العلاج الجراحى ضروريًا من خلال تفتيت الحصوات باستخدام موجات الصدمة لتفتيتها إلى قطع صغيرة.

بعد العلاج ، سوف تمر قطع صغيرة من حصوات الكلى من خلال المسالك البولية وخارج الجسم مع البول، وهذا العلاج عادة ما يستغرق 45 دقيقة إلى ساعة واحدة ويمكن أن يتم تحت التخدير العام ، مما يعني أنك سوف تكون نائما وغير قادر على الشعور بالألم.

خيار العلاج الآخر هو منظار الحالب، ويتم هذا العلاج أيضًا تحت التخدير العامن حيث يستخدم الطبيب أداة طويلة على شكل أنبوب للعثور على الحصوات وإزالتها أو للعثور على الحجر وتقسيمه إلى أجزاء صغيرة، إذا كانت الحصوة صغيرة، فقد يتمكن الطبيب من إزالته، أما إذا كانت كبيرة ، فقد تحتاج إلى تقسيمها إلى أجزاء. في هذه الحالة ، سيتم استخدام الليزر لكسر الحجر إلى قطع صغيرة بما يكفي لتمرير المسالك البولية.

في حالات نادرة، هناك حاجة إلى إجراء عملية جراحية تسمى استئصال الكلى لإزالة حصوات الكلى فأثناء الجراحة ، سيتم إدخال أنبوب مباشرة في كليتك لإزالة الحصوة و سوف تحتاج إلى البقاء في المستشفى لمدة يومين إلى ثلاثة أيام لتتعافى من هذا العلاج.