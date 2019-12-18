أبوظبي تطلق شارة النسخة الأضخم من بطولة آسيا للمواي تاي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت العاصمة الإماراتية أبوظبي، الثلاثاء، شارة النسخة الأضخم في التاريخ من بطولة آسيا للعبة المواي تاي القتالية، التي تستمر حتى السبت 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وتقام البطولة بإشراف الاتحاد الدولي للمواي تاي، بمشاركة 26 دولة للمرة الأولى في تاريخها، بمشاركة 301 لاعب ولاعبة من بينهم 22 إماراتياً.
وحرص الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، والشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان، على حضور الافتتاح.
وأكد ستيفن هوكس، الأمين العام للاتحاد الدولي للعبة، ثقته في خروج البطولة بصورة مثالية تحت إدارة التنظيم الإماراتي المميز.
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