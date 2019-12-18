شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب العقم عند السيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحلم كل سيدة أن تكون أما وتنجب طفلا، ويبدأ الزوجان فى الشعور بالقلق إذا لم يحدث الحمل بعد عام واحد من الزواج، حيث يمكن تشخيص الرجل والمرأة على أنهما يعانيان من مشكلة تتعلق بـ العقم.

يمكن أن ينتج العقم عن مشاكل لدى الرجل أو المرأة أو كلا الشريكين، في بعض الأزواج ، لا يمكن العثور على سبب للعقم، وفي الأزواج الآخرين، يوجد أكثر من سبب واحد.

ووفقا لموقع " Harvard health" فإن الشيخوخة الطبيعية تقلل من قدرة المرأة على الحمل مع تقدم المرأة في السن ، وتصبح الإباضة عملية تكوين وإطلاق بويضة أبطأ وأقل فعالية.

تبدأ الشيخوخة في تقليل الخصوبة في سن الثلاثين، وتصبح معدلات الحمل منخفضة جدًا بعد سن 44 حتى عند استخدام أدوية الخصوبة.

اعراض العقم عند السيدات

الأعراض الأولية للعقم هي صعوبة الحمل أسباب مختلفة من العقم قد يؤدي إلى أعراض إضافية.

مشاكل قد تسبب العقم عند السيدات

نادرة الإباضة: عندما لا تأتي الدورة الشهرية ، يكون لدى المرأة إباضة نادرة.

تشمل الأسباب الشائعة للإباضة النادرة:

اضطرابات الاكل، فقدان الوزن السريع، انخفاض وزن الجسم، بدانة ، بعض التشوهات الهرمونية مثل مشاكل الغدة الدرقية، مشاكل الغدة النخامية، مشاكل الغدة الكظرية، متلازمة المبيض المتعدد الكيسات.

يمكن أن تؤدي التشوهات الهرمونية إلى تأخير أو منع المبايض من إطلاق البويضة الأعراض التي تشير إلى خلل هرمون ما يلي:

فقدان الوزن غير متوقع أو زيادة، إعياء، نمو الشعر الزائد أو تساقط الشعر، حب الشباب، كيسات المبيض يمكن أن تسبب الخراجات في المبيض ألم الحوض كما يمكن أن تتداخل مع العملية الطبيعية للإباضة، تندب في قناة فالوب هذا يمكن أن يمنع الحمل عن طريق إيقاف البيضة من السفر إلى الرحم.

تشخيص العقم عند النساء

الخطوة الأولى في تشخيص العقم عند النساء هي تحديد ما إذا كان الإباضة تحدث على فترات يمكن التنبؤ بها، عندما يتم إطلاق البويضة ، فإنها تؤدي إلى تحول في الهرمونات الجنسية بالجسم.

يمكن اكتشاف هذا التحول في الهرمونات الجنسية من خلال هذه الاختبارات:

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درجة حرارة الجسم الأساسية في الصباح الباكر، يمكن استخدام مقياس حرارة (جسم قاعدي) دقيق لقياس درجة حرارة أول شيء كل صباح سوف تكتشف درجة حرارة أعلى قليلاً بعد الإباضة.

اختبار تنبؤ الإباضة، هذا هو اختبار البول دون وصفة طبية يمكن أن يتوقع إطلاق البويضات

إذا لزم الأمر ، يمكن استخدام اختبارات الدم من أجل:

ـ تأكيد الإباضة الطبيعية، أظهار ما إذا كانت المبايض تعمل بشكل جيد بما يكفي لإطلاق البويضات، قياس وظيفة الغدة الدرقية والغدة النخامية والغدة الكظرية .

ـ الموجات فوق الصوتية: يكشف الموجات فوق الصوتية عن شكل وحجم الرحم يعطي بعض المعلومات عن تجويف الرحم أو البطانة الداخلية، يمكن للموجات فوق الصوتية تحديد شكل وحجم المبايض ووجود الخراجات النامية.

ـ تنظير الرحم وتنظير البطن هذه هي العمليات الجراحية التي يؤديها طبيب أمراض النساء يستخدم كلا الإجراءين كاميرا فيديو صغيرة لعرض أعضاء الحوض.

طرق لزيادة فرص الانجاب عند السيدات

لا تمارس الرياضة بكثافة بحيث تكون فترات الحيض نادرة أو غائبة.

تجنب التطرف من الوزن مؤشر كتلة الجسم الأمثل (BMI) لا يقل عن 20 وأقل من 27.

تجنب الكثير من الكافيين، لا تشرب أكثر من كوب واحد من القهوة يوميًا.

مراجعة الأدوية التى تتناولها المرأة، قد تؤثر بعض الأدوية على القدرة على الحمل أو الحمل الطبيعي.

وضع نظام غذائي للخصوبة النساء اللاتي يقمن بما يلي يتمتعن بمعدلات خصوبة أفضل:

تجنب الدهون غير المشبعة ، تناول المزيد من الفول والمكسرات وغيرها من البروتين النباتي الذي يعزز الخصوبة، تناول المزيد من الحبوب الكاملة، تجنب المشروبات الغازية السكرية، تناول كوبًا من الحليب كامل الدسم وغيرها من منتجات الألبان كاملة الدسم يوميًا بما في ذلك وعاء صغير من الآيس كريم في بعض الأحيان.

بعض علاجات السرطان يمكن أن تسبب العقم، تسمح بعض التقنيات للمرأة التي تخطط للخضوع للعلاج الكيميائي أو الإشعاع بإنجاب طفل لاحقًا من بويضاتها.