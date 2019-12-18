شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد اليوسفي للشعر ومواجهة السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اليوسفى هي ثمرة موصى بها للعديد من الأشخاص، لأنها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية والفيتامينات التي يمكن أن تساعدك على منع الأمراض مثل السرطان والأنفلونزا وغيرها.

وسوف نقدم لكم فى التقرير التالى أهم 10 فوائد لليوسفى، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى ' livinginperu"، وتشمل:

1. السرطان

وفقًا لبعض الدراسات اليوسفى يمكن أن يساعد في الحد من خطر الاصابة بسرطان الكبد وسرطان الثدي.

2. مشاكل الكوليسترول

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في اليوسفى على تقليل الكوليسترول السيئ وتعزيز الكوليسترول الجيد. كما أنه يحتوي على ألياف تساعد على تنظيف الشرايين .

3. ضغط الدم

يساعد اليوسفى في الحفاظ على تدفق الدم عبر الشرايين ، وبالتالي الحفاظ على ضغط الدم الطبيعي.

4. فقدان الوزن

هذه الفاكهة هي مصدر كبير للألياف مما يجعل المعدة تبقى ممتلئة لفترة أطول، كما أنه يقلل من الرغبة في تناول المزيد.

5. نظام المناعة الصحي

فيتامين (سى) في اليوسفى أمر بالغ الأهمية في منع نزلات البرد وهو أمر حيوي لحسن سير العمل في نظام المناعة الصحي.

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6. بشرة صحية

الاستهلاك المنتظم لعصير اليوسفى يجعل البشرة تبدو أفضل وأكثر صحة ويمنحها توهجًا خاصًا.

7. مضادات الأكسدة

نظرًا لأن اليوسفى غني بفيتامين C ، فإنه يمكن أن يوفر لأجسامنا 80٪ من مضادات الأكسدة التي يحتاجها.

8. يساعد على منع علامات الشيخوخة

يمكن أن تساعد العناصر الغذائية التي تمتلكها اليوسفى في مكافحة الشيخوخة.

9. علاج الجروح

زيت اليوسفى مفيد في نمو الخلايا والأنسجة الجديدة، وهذا يساعد في التئام الجروح بشكل أسرع.

10. نمو الشعر

اليوسفى غني بفيتامين E و B12، وهذه الفيتامينات ضرورية للغاية لنمو الشعر بشكل صحي ولامع وقوي.