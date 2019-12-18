تعرف علي أهم 7 أطعمة تربك الجهاز الهضمي

أطعمة عديدة يسبب تناولها الشعور بالحرقة ومشاكل بالجهاز الهضمى.

ونشر موقع "هيلث" أبرز تلك الأطعمة، التى تسبب حرقة المعدة ، وهى كالتالى

1. الأطعمة عالية الدهون

الأطعمة عالية الدهون قد تسبب حرقة مثل الأفوكادو والجبن والمكسرات وتحفز الأطعمة الغنية بالدهون إطلاق هرمون كوليسيستوكينين الذى يسبب الحموضة ..

2. النعناع

يساعد فى تهدئة الجهاز الهضمي والتخلص من الحرقة.

3. عصارات الحمضيات

قد تسبب ارتداد الحموضة وحرقة في المعدة

4. الشوكولاته

الشوكولاتة هي سبب شائع آخر للحرقة مثل الأطعمة الغنية بالدهون و تحتوي الشيكولاتة أيضًا على مركبات الثيوبرومين والكافيين.

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5. الأطعمة الغنية بالتوابل

الأطعمة الغنية بالتوابل تشتهر بتسببها فى حرقة المعدة. والتي قد تبطئ معدل الهضم.

على سبيل المثال ، أظهرت إحدى الدراسات أن تناول الفلفل الحار الذي يحتوي على مسحوق الفلفل الحار يبطئ معدل الهضم .

6. الملح

الأطعمة المالحة تؤدى إلى زيادة الارتجاع لذا يفضل الابتعاد عنها لمن يعانون من مشاكل الجهاز الهضمى



7 . البصل

تناوله سبب شائع للحرقة بالإضافة إلى ذلك ، يعتبر البصل مصدرا غنيا للألياف المخمرة ، والتي قد تسبب التجشؤ.

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