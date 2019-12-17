تقنية جديدة تحقق نتائج واعدة في علاج الأورام

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حازم بدرالأربعاء 2019/12/18 01:17 ص بتوقيت أبوظبي
الإكسوسومات يتم استخدامها كحاملات للدواء
طور العلماء في جامعة أوهايو الأمريكية تقنية جديدة للعلاج الجيني حققت نتائج واعدة في استهداف الخلايا السرطانية، بعد تجارب أجريت على الفئران.
وأضافوا أن التقنية الجديدة تعتمد على تحويل خلايا الجسم إلى خلاية منتجة لجزيئات نانوية صغيرة الحجم مليئة بالمواد الوراثية التي لديها القدرة على هزيمة المرض.
وتستفيد هذه التقنية من الإكسوسومات exosomes، وهي الحويصلات المملوءة بالسوائل التي تطلقها الخلايا البشرية كوسيلة للتواصل مع الخلايا الأخرى.
وتعتمد الطريقة الجديدة الحاصلة على براءة اختراع، على تحفيز الخلايا البشرية المتبرع بها مثل الخلايا الجذعية البالغة على إخراج ملايين من الإكسوسومات التي تعمل، بعد جمعها وتنقيتها، كحاملات نانوية تحتوي على دواء.
وعندما يتم حقن هذه الحاملات النانوية في مجرى الدم، فإنها تتوجه إلى مكان الخلايا المصابة بالأورام السرطانية، وتعثر على هدفها بدقة، حتى لو كان في المخ.
ووفق الدراسة التي نشرت الثلاثاء في مجلة Nature Biomedical Engineering، فقد أدت هذه التقنية الجديدة إلى تباطؤ نمو الورم وبقاء الفئران المصابة بالأورام الدبقية -التي تشكل حوالي 80 في المائة من أورام المخ الخبيثة في البشر- على قيد الحياة لفترة طويلة.
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