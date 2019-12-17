تعرف علي أهم 3 أطعمة تغير حياتك وتحافظ علي صحة القلب

تعد صحة القلب من أهم الأشياء التى يجب الحفاظ عليها والاهتمام بها، والتأكد من سلامتها بشكل منتظم، ولكن بجانب ذلك يجب علينا عليك تناول الأطعمة التى تعزز من صحة القلب.

-الحمص

يحتوى الحمص على العديد من الفيتامينات والمعادن، ولكن الحمص يعد من أهم مصادر الزنك كما يحتوي على الألياف والبروتين والماغنسيوم الذى يعزز من صحة القلب.

-الخميرة

تحتوي الخميرة على قيمة غذائية كبيرة جدًا، كما تحتوى على فيتامين "ب12" ومجموعة من الفيتامينات والمعادن التي تعزز من صحة القلب وتحميه بشكل كبير.

-الشوفان

لا تقتصر القيمة الغذائية في الشوفان على تناوله أثناء التخلص من الوزن الزائد فقط، فالشوفان يحتوى على 30% من الزنك ومجموعة من الفيتامينات والألياف التى تقوى القلب وتعزز من صحته.

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