القاهرة - لايف ستايل
تعد صحة القلب من أهم الأشياء التى يجب الحفاظ عليها والاهتمام بها، والتأكد من سلامتها بشكل منتظم، ولكن بجانب ذلك يجب علينا عليك تناول الأطعمة التى تعزز من صحة القلب.
-الحمص
يحتوى الحمص على العديد من الفيتامينات والمعادن، ولكن الحمص يعد من أهم مصادر الزنك كما يحتوي على الألياف والبروتين والماغنسيوم الذى يعزز من صحة القلب.
-الخميرة
تحتوي الخميرة على قيمة غذائية كبيرة جدًا، كما تحتوى على فيتامين "ب12" ومجموعة من الفيتامينات والمعادن التي تعزز من صحة القلب وتحميه بشكل كبير.
-الشوفان
لا تقتصر القيمة الغذائية في الشوفان على تناوله أثناء التخلص من الوزن الزائد فقط، فالشوفان يحتوى على 30% من الزنك ومجموعة من الفيتامينات والألياف التى تقوى القلب وتعزز من صحته.
قد يهمك أيضا:
دراسة تؤكد أن احتفالات عيد الميلاد والعام الجديد تضر بصحة القلب
نوع جديد من البروتين يتوفر قريبا الكشف عن تفاصيل ومكونات "اللحم الهوائي"
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف علي أهم 3 أطعمة تغير حياتك وتحافظ علي صحة القلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.