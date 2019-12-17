دراسة تؤكد أن شرب الحشيش يوميا يسبب 12 مرضا

أضرار شرب الحشيش يوميا، كثيرة جدا وخاصة أن الحشيش عشب يدمر الصحة وينهى حياتك بأقرب وقت ممكن كما أنه يقلب حياتك رأسا على عقب حيث أن الحشيش يسبب النعاس وعدم التركيز أثناء القيادة فضلا عن إضعاف التفكير ولتركيز وعدم القدرة على اتخاذ القرار وغيرها من الأضرار حيث يرصد التقرير التالى اضرار شرب الحشيش يوميا.

أضرار شرب الحشيش لا تتوقف على الجرعة أو الكمية المتناولة حيث أن الحشيش سم يحدث تفاعلا فى جسمك بمجرد دخوله إلى الدم حيث أنه يؤثر على صحتك العقلية فـ اضرار شرب الحشيش يوميا تتمثل فى:-

1- الإصابة بالهلوسة كما أن شرب الحشيش يؤدى إلى نوبات ذهنية جنونية ويصيب الشخص الذى يتناوله بأفكار غير منتظمة، ويصيبه بجنون العظمة.

2- شرب الحشيش يؤذى رئتيك وويؤدى إلى صعوبة فى التنفس حيث أن الحشيش يحتوى على مواد كيميائية ضارة تؤثر على صحتك العقلية.

3- شرب الحشيش يوميا يؤدى إلى الإدمان، وزيادة خطر الإصابة أو تفاقم الاضطرابات المرتبطة بالقلق والاكتئاب.

4- يؤثر الحشيش على نفس النظام البيولوجي في الدماغ المسؤول عن نمو الدماغ، لذلك فإن شرب الحشيش وتناوله فى مرحلة الشباب تؤثر على نمو المخ وتصيبه بمشاكل عقلية.

5- يؤدى شرب الحشيش إلى الشعور بالارتباك، والقلق والإصابة بنوبات الهلع والهلوسة.

6- كما وجدت الدراسات الطبية أن الحشيشي يصيب الذاكرة.

7- التسمم

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حيث يؤدى تناول الحشيش إلى ظاهرة تعرف باسم تسمم الحشيش، حيث تشمل الاعراض الناجمة عن تسمم الحشيش وجود ألم في الصدر، وسرعة ضربات القلب والغثيان، واكتئاب الجهاز التنفسي، والإصابة بنوبة من الهلع.

8- انفصام الشخصية، والتعرض إلى الأوهام.

9- التهاب الشعب الهوائية، حيث أن الحشيش يؤثر على ممرات الشعب الهوائية والرئتين، كما أن الحشيشي يؤدى إلى السعال الدائم، وصعوبة في التنفس.

10- خطر الإصابة بالسرطان حيث يحتوى دخان الحشيش على مواد كيميائية مسببة للسرطان، مثل سرطان الرئة و مرض الانسداد الرئوي المزمن.

11- يؤثر شرب الحشيش يوميا على الخصوبة، حيث تشير البحوث التي أجريت على الحيوانات إلى أن الحشيش يمكن أن يتداخل مع إنتاج الحيوانات المنوية عند الذكور والإباضة في الإناث.

12- الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية، حيث يزيد شرب الحشيش يوميا من فرص الإصابة بتلك الأمراض.

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