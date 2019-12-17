شكرا لقرائتكم خبر عن ضغوط العمل ترفع خطر أمراض القلب والسكتة الدماغية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون دنماركيون أن المستويات التعليمية المنخفضة تتنبأ بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية أو الوفاة.

أوضح الباحثون الدراسة التي نشرت في المجلة الأوروبية للقلب اليوم، أن هذه أول دراسة تبحث في المدى الذي يلعب فيه انخفاض الدخل وضغوط العمل دورًا في الارتباط بين أمراض القلب والأوعية الدموية.

ووجد الباحثون أن انخفاض الدخل وضغوط العمل يمكن أن يفسر ما بين 21-54 ٪ من زيادة خطر الإصابة أو الوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية بين الأشخاص الذين يعانون من أو بدون أمراض القلب والأوعية الدموية أو التمثيل الغذائي في بداية الدراسة.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بقيادة الدكتورة "إليزابيث فرامك" في المركز القومي لبحوث بيئة العمل في كوبنهاجن ، الدنمارك ، بتحليل بيانات من 1638270 من سكان الدنمارك الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 59 عام 2000.

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وبالإضافة إلى ذلك ، قاموا بفحص 41944 شخصًا تم تشخيصهم بالفعل بأمراض القلب والأوعية الدموية، والتي تشمل أمراض القلب والحالات الأيضية مثل السكري.

وقال الدكتور فرامك: "وجدنا أنه من بين الأشخاص الأصحاء ، فإن الأشخاص ذوي المستوى التعليمي المنخفض لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أكثر من أولئك الذين لديهم مستوى تعليمي عالٍ".

ومن بين 10000 رجل من ذوي التعليم المتدني ، 61 من بينهم يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية في غضون 12 عامًا.

وأضاف الباحثون أن التفسير لهذه النتائج هو أن الدخل المنخفض والإجهاد الوظيفي المرتفع قد يلعبان دورًا في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو الوفاة.